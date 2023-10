Nível dos lagos diminui e trecho do Parque Centenário é liberado 

O trecho da pista de caminhada do Parque Centenário que havia sido interditado temporariamente no dia 10 de outubro, devido ao aumento do volume dos lagos, foi liberado ao público nesta terça-feira, dia 17. Durante esse período o parque funcionou normalmente, apenas com o isolamento da área alagada.

O secretário-adjunto de Meio Ambiente e Proteção Animal, Daniel Teixeira de Lima, é responsável pelos parques e explica que pasta possui uma protocolo de atuação definido para situações como esta, que inclui isolar as áreas afetadas, informando os frequentadores. A Guarda Municipal contribui para orientar as pessoas, zelando pela segurança do público de uma forma geral.

Localizado nas margens do rio Tietê, o parque é uma região de várzea e a água que se acumula em sua área deixa de seguir pelo rio Tietê, contribuindo para manter o nível do rio mais baixo e atuando também como um piscinão natural. “Isso faz com que o parque cumpra parte do seu serviço ambiental numa área da várzea do Tietê”, completa o secretário-adjunto.