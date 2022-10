NGK fará demonstrações ao vivo no Congresso Brasileiro do Mecânico

A NGK, multinacional japonesa especialista em velas e cabos de ignição, marca presença neste sábado, dia 22 de outubro, em São Paulo, na 5ª edição do Congresso Brasileiro do Mecânico – evento dedicado aos mecânicos que desejam aprofundar seus conhecimentos e se manterem atualizados com as últimas tecnologias do setor.

Neste ano, a NGK vai expor a sua linha de produtos, que inclui velas, cabos, bobinas e sensores. Além do estande, a empresa terá um box técnico – espaço que terá demonstrações de procedimentos ao vivo realizadas diretamente nos veículos por técnicos e especialistas da indústria.

No local, a empresa também ministrará uma palestra técnica com duração de uma hora sobre a análise dos circuitos primário e secundário de ignição com o uso de osciloscópio e os tipos de comandos de bobina de ignição.

O Congresso Brasileiro do Mecânico oferecerá um dia inteiro de conteúdo técnico exclusivo. “Neste ano, estaremos bem próximos dos mecânicos para apresentar os nossos produtos e explicar suas características e diferenciais, além de oferecermos ao público um conteúdo de qualidade a respeito dos circuitos de ignição”, resume Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da NGK.