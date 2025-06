Neste sábado (7), mais de sete mil pratos de afogado serão distribuídos ao povo, após a Entrada dos Palmitos

O tradicional Afogado do Povo, um dos momentos mais esperados da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, será servido gratuitamente neste sábado (7), logo após a Entrada dos Palmitos, por volta das 12 horas. A distribuição acontecerá no espaço da Quermesse, localizado na Avenida Cívica, no Bairro do Mogilar.

O prato será preparado em 30 grandes panelas para atender aproximadamente 7,5 mil pessoas e simboliza a fé e a partilha. A organização do evento está sob responsabilidade de Bruno Andreucci Torres, com apoio do irmão Diego de Carvalho Andreucci Torres e um grupo formado por 120 voluntários — homens e mulheres de todas as idades — que se revezam em turnos.

Bruno destaca o valor simbólico do Afogado do Povo: “Para mim, é o ponto mais alto da festa. Primeiro porque acontece logo após a Entrada dos Palmitos, que é culturalmente marcante. Segundo, porque estamos entregando comida gratuitamente, alimentando o povo e renovando suas energias. É um prato abençoado, envolto em fé, que muitos acreditam ter o poder de cura”.

Na coordenação do Afogado do Povo desde 2018, Bruno participa da preparação do prato há 25 anos, contando com o apoio dos mestres afogadeiros e amigos que se reúnem especialmente nesta época.

A Entrada dos Palmitos remete aos tempos em que moradores da zona rural de Mogi vinham ao centro da cidade agradecer ao Espírito Santo pela colheita. A charola, levada na procissão, simboliza esse gesto de gratidão.

A estrutura da Quermesse está montada no Centro Municipal Integrado (C.M.I.) “Deputado Maurício Najar”, na Avenida Cívica, s/nº, Mogilar.

Afogado do Povo é esperado pela população