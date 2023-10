Natal de Sorrisos 2023 será lançada na próxima terça-feira com show do 3 Palavrinhas

O Fundo Social de Mogi das Cruzes fará, na próxima terça-feira (17/10), o lançamento oficial da campanha Natal de Sorrisos 2023. A ação, que é uma das mais tradicionais do órgão, será iniciada com uma noite especial no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), em parceria com a Haha House. A atração será o espetáculo “Um Só Coração”, do grupo 3 Palavrinhas e os interessados já podem entrar no site do grupo para informações e acesso aos ingressos.

Acesse o site

Conforme a parceria travada, parte dos recursos arrecadados com a venda dos ingressos será revertida em brinquedos para o Fundo Social, diretamente para a campanha Natal de Sorrisos. Assim, todos que adquirirem a entrada já estarão automaticamente contribuindo para fazer mais feliz o Natal de crianças de regiões de vulnerabilidade da cidade.

Adicionalmente, haverá um ponto de coleta na entrada do próprio auditório do Cemforpe, para quem quiser fazer a doação direta de um brinquedo. Porém, vale o reforço de que a entrada para o espetáculo só se dará mediante apresentação do ingresso, que deve ser previamente adquirido pelo público interessado. O espaço abrirá às 19h e a apresentação do espetáculo em si está marcada para as 20h.

A campanha Natal de Sorrisos é uma das maiores ações do calendário anual do Fundo Social de Mogi das Cruzes e consiste numa grande mobilização, para a arrecadação de brinquedos, que são destinados para crianças em situação de vulnerabilidade, sob a forma de presentes de Natal. Assim como em anos anteriores, todos podem e devem participar e haverá pontos de coleta espalhados por diversos pontos do município.

O espetáculo que vai marcar o lançamento da campanha promete atrair grande público. A narrativa traz os personagens mais queridos pelas crianças: Sarah, Davi e Miguel, na missão de impedir o fechamento da escola de música Dó Ré Mi, que eles tanto amam, contando com a ajuda da Florzinha e muitos outros amigos. A montagem tem aproximadamente uma hora e meia de duração e reúne brincadeiras, surpresas e muita interação com o público.

Os shows do 3 Palavrinhas já ganharam o coração das famílias brasileiras, com mais de 200 espetáculos no Brasil e no exterior sob o selo Oinc Filmes, produtora da marca. O projeto infantil já tem mais de 8 bilhões de visualizações em seu canal no Youtube. Já são oito álbuns completos e o público também pode se divertir com uma variedade de conteúdos de entretenimento e educação para todos os momentos: 3 Palavrinhas Mini, Hora de Brincar, Hora de Dormir, Historinhas para Dormir, além dos conteúdos em karaokê e com acessibilidade em libras.

A campanha Natal de Sorrisos 2023 vai se estender até o final de dezembro, nas proximidades do dia de Natal. Também haverá, assim como em anos anteriores, uma mobilização interna entre servidores da Prefeitura, que apadrinham crianças a partir da Árvore Natal de Sorrisos e depois presenteiam os apadrinhados com kits contendo roupas e brinquedos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Mogi, que é o 4798-5143 ou então pelo site do 3 Palavrinhas.