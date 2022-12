Narrador da Globo é confundido com assessor que jogou gato e recebe ameças

Narrador do Grupo Globo, Vinicius Rodrigues foi confundido com o assessor da CBF que afastou um gato da mesa durante a entrevista coletiva de Vinicius Júnior. O profissional que está acompanhando a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar é homônimo do locutor da emissora e causou polêmica pela maneira que decidiu retirar o felino de cena

Durante a entrevista de Vinícius Júnior, o assessor da CBF Vinícius Rodrigues retirou um gato que havia subido na bancada

Acontece que o Vinicius Rodrigues narrador — que não tem nada a ver com o assunto — começou a sofrer ataques e ameaças nas redes sociais. Os xingamentos continuaram mesmo depois que ele gravou um vídeo para esclarecer que não era assessor de imprensa da CBF e sim um profissional do grupo Globo.

“Estou sendo cancelado e sofrendo hate. O caso é o seguinte: hoje teve coletiva da seleção brasileira e la estava Vinicius Júnior para dar entrevista. O assessor da CBF se chama Vinicius Rodrigues, é meu xará de nome e sobrenome. No meio da coletiva rolou isso aqui (vídeo do assessor retirando o gato). Dito isso, muita gente começou a pesquisar e chegaram na minha página no Instagram. Algumas pessoas vieram nas mensagens diretas e nas fotos e vieram reclamar comigo”, disse Vinicius mostrando as mensagens que recebeu de usuários das redes sociais.

Comentários em fotos, respostas no Story e mais uma enxurrada de “hates” nas redes sociais do narrador

Vinicius é narrador da Globo desde fevereiro deste ano. O locutor já comandou transmissões de jogos de vôlei, basquete e futebol.