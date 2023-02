Não é imprevisível quando acontece todos os anos

A tragédia que aconteceu no último fim de semana no Litoral Norte está causando comoção, mas, infelizmente, não pegou ninguém de surpresa. A chuva que atingiu o litoral foi a maior registrada em 24 horas na história do país, mas não dá apenas para culpar o temporal. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) disse que o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com dois dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade em razão de fortes temporais. O alerta citava a Vila do Sahy, onde depois mais de 30 pessoas morreram. Além disso, na Vila do Sahy, entre abril de 2021 e janeiro de 2023, pelo menos 20 novas construções irregulares foram erguidas. Era uma tragédia anunciada que prefeitos, vereadores, governadores e deputados fingiram não ver.

Por que nada foi feito? Será que realmente precisamos sempre pagar para ver quando o assunto é tragédia climática e moradias em áreas de risco?

Se avaliarmos o contexto global, vemos como as populações vulneráveis são as que mais sofrem as consequências dos eventos climáticos extremos. E voltamos ao mesmo cenário de todos os anos: famílias pobres alojadas em abrigos, depois de perderem tudo. Isso em Mogi, no litoral, na região serrana do Rio, em qualquer lugar deste Brasil. Com pobre, tudo é remediado, nada é prevenido.