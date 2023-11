Nando García vai colocar empresários de Mogi das Cruzes e região no divã  

O ato de empreender está ligado à posição e a conduta que o dono de um negócio adota em determinadas situações que perpassam coragem e ousadia, até a maneira como o empresário lida com seus colaboradores no dia a dia. Referência no mercado quando o tema diz respeito a resultados de sucesso, o psicólogo e psicanalista Luiz Fernando García usa toda sua expertise como administrador de empresas para diagnosticar e transformar o panorama de empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes corporações, com o objetivo de, através da conduta da equipe, virar a chave do empreendimento para o melhor desempenho.

Todo este conhecimento será compartilhado nos dias 21 e 22 de novembro, quando o profissional estará em Mogi das Cruzes especialmente para colocar os “Empresários no Divã.”

“ O empresário normalmente vive algumas questões, sobretudo quanto à falta de tempo e gestão de seus negócios. Colocaremos em pauta esses problemas, tanto do empresário, quanto da empresa e do ambiente, verificando o que pode ser feito para alavancar e oportunizar negócios de sucesso’, diz García, que conta com uma legião de seguidores nas redes sociais ávidos por mais conhecimento em gestão.

Administrador de empresas, psicólogo e psicanalista, ele desenvolveu ferramentas que levaram pequenos empreendedores ao patamar de empresários de sucesso, bem como grandes corporações a manterem o equilíbrio e a solidez diante de um mercado cada vez mais competitivo, sem uma fórmula mágica, apenas entendendo como o empresário identifica os problemas e os transforma em oportunidades positivas para o sucesso da empresa. Pela primeira vez na cidade, Nando, que ao longo de 25 anos, já atendeu mais de 2500 empresários, presidentes de corporações e diretores de empresas, de forma exclusiva, com resultados expressivos, disponibilizará sua experiência de mais de 6000 empresas atendidas e 4 best-sellers lançados, para discutir estratégias e condutas que podem virar a chave de quem deseja aprimorar os resultados.

Sob sua tutela estão nomes como Adriano Amaral (grupo Anexxa), Luciano Barbosa Neto (head de operação da Xiaomi no Brasil), Vinícius Rojo, fundador de marcas como Rojo Gastronomia e Mamma Filó, além de Edi Saraiva, empresária responsável pela Under e pela Gravataria Saraiva, que fatura milhões com a venda anual do produto.

O evento acontecerá em duas oportunidades, na ala vip da Churrascaria Boi Nobre, no dia 21 de novembro às 20h, e no dia 22, das 08h às 11h. Mais informações através do número 11 94031-3038 (Robson)

Serviço: Empresários no Divã com Nando García

Data: 21 de novembro (20h) e 22 de novembro (08h às 11h)

Local: Area VIP Churrascaria Boi Nobre Mogi das Cruzes ( Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes, 600 – Vila Mogilar)

Informações: 11 94031-3038 – Robson

Público alvo : empresários e empreendedores