Na quinta-feira (10), Semae fará limpeza do reservatório do Parque Morumbi

Na próxima quinta-feira (10), o Semae fará a limpeza do reservatório que abastece o Parque Morumbi e Conjunto São Sebastião. Para realizar o serviço, será necessária uma pausa no abastecimento, no período das 2h às 15h. A previsão é normalizar a distribuição de água na madrugada de sexta (11). A limpeza periódica de reservatórios é para assegurar a qualidade da água distribuída à população. Imóveis que têm caixa d’água não deverão ter a rotina alterada, mas a autarquia recomenda economia no consumo.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae, pelos seguintes canais:

Telefone 115: atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h

WhatsApp, no número (11) 95807-3381: atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h