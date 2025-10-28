Na noite de hoje, Prefeitura realiza audiência pública sobre Lei Orçamentária Anual (LOA) 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza, nesta terça-feira (28), a audiência que debaterá a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. A reunião pública será no auditório do Paço Municipal, a partir das 18h30. O objetivo é promover o debate e garantir a participação popular na definição das prioridades na elaboração do orçamento. A audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura no Youtube (youtube.com/@PrefeituraMogi).

A LOA define e detalha o valor total das receitas que serão utilizadas para suprir as despesas do município, como as obras públicas, educação, saúde e transporte, entre outros, no período de um ano.

As duas primeiras etapas do planejamento financeiro já foram concluídas pela Prefeitura: os projetos de lei do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foram enviados à Câmara Municipal em agosto, para análise e votação dos vereadores.



O PPA é a primeira etapa da organização financeira e orçamentária de um período de quatro anos. Trata-se de um resumo de todas as metas que o município realizará, sejam elas atividades contínuas ou projetos de investimento. Tudo é detalhado em forma de programas e ações, contemplando estimativas de receitas e despesas.

Com base no Plano Plurianual, o município elabora, todos os anos, a LDO, que estabelece parâmetros para cumprimento do que está no PPA e orienta a composição do orçamento.

A audiência também será transmitida de forma on-line