Mutirão do Imposto de Renda da UMC vai até final de maio

A UMC está promovendo mais uma edição do Mutirão de Atendimento gratuito que visa auxiliar os contribuintes na elaboração da declaração do Imposto de Renda. Durante os meses de abril e maio, os atendimentos ocorrerão sempre às quartas-feiras e sábados.

Esses atendimentos serão realizados por alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, sob a supervisão da Professora Camila Inocêncio e do coordenador professor João André Tavares Fernandes.

Os atendimentos às quartas-feiras, serão realizados por agendamento prévio via e-mail (ir@umc.br), sendo em abril, nos dias 9, 16, 23 e 30 e, em maio, nos dias 7, 14, 21 e 28, das 17h40 às 18h50, na sala NAF, 1º andar do Prédio 6 (biblioteca).

Aos sábados, os atendimentos serão realizados mediante a disponibilização de senhas por ordem de chegada, respeitando o limite de até cem senhas diárias, nos dias 05,12 e 26 de abril e 10 e 24 de maio, das 9h30 às 16h30, no Laboratório 1T01, no térreo do Prédio 1.

Para ser atendido, basta comparecer à UMC nos dias indicados e retirar sua senha aos sábados ou agendamento prévio para às quartas-feiras.

O acesso será feito pela portaria do Prédio 1 do campus, localizado na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200.

Quem Precisa Declarar o Imposto de Renda?

A declaração do Imposto de Renda em 2024 é obrigatória para aqueles que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$33.888,00 em 2024. Para informações sobre quais documentos são necessários, acesse este link

Atendimento vão até maio