Mutirão do Emprego e Empreendedorismo será realizado nesta sexta em Mogi

Mogi das Cruzes receberá nesta sexta-feira (24/06), das 13h às 17h, o primeiro Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura. A ação ocorrerá no Largo do Rosário e oferecerá à população diversos serviços gratuitos relacionados à empregabilidade e ao empreendedorismo.

“Estamos vivendo um período importante de retomada da economia e esta parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado vai proporcionar um dia de muitos serviços para a população de Mogi das Cruzes, juntando temas fundamentais como o acesso das pessoas a vagas de emprego, capacitação profissional e empreendedorismo. Tudo isso gratuito e em um lugar de fácil acesso a todos”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Durante o Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, o programa Mogi Conecta Emprego disponibilizará vagas exclusivas para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Também estarão à disposição dos participantes orientação para elaboração de currículos, cadastro no sistema do Mogi Conecta, orientações sobre como se comportar em uma entrevista de emprego, inscrição e cadastro no curso “Trabalho em Equipe”.

Para os empreendedores que buscam recursos para seus negócios, será feito o atendimento do Banco do Povo, enquanto o Sebrae participará com atendimento aos participantes. Os interessados em inovação terão acesso a orientações sobre os serviços do Polo Digital de Mogi das Cruzes.

A Secretaria Municipal de Saúde levará ao Largo do Rosário alguns serviços básicos de atendimento à população, enquanto o Governo do Estado disponibilizará a Carreta da Beleza.

Além disso, quem busca uma oportunidade de emprego terá acesso aos serviços dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), rede de atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. No local, as pessoas terão a oportunidade de visitar os estandes e conhecer serviços diversificados, como o Banco do Povo e Linha de Crédito Nome Limpo aos empreendedores; o Programa Trabalho em Equipe; os Serviços Digitais do Poupatempo; atendimento do Vale Gás e SP Acolhe, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; e o Programa Meu Emprego, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A participação no Mutirão do Emprego e Empreendedorismo é aberta a toda população de Mogi das Cruzes interessada em vagas de emprego, qualificação profissional, para aqueles que pretendem empreender ou já possuem um negócio próprio e precisam de recursos e orientação. Também podem utilizar os serviços moradores e empreendedores de outras cidades da região do Alto Tietê.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação lembra que, na tarde de sexta-feira, o atendimento das unidades do programa Mogi Conecta dos Terminais Estudantes e Central e do Banco do Povo serão feitos no local do evento.

Confira os serviços disponíveis no primeiro Mutirão do Emprego e Empreendedorismo: