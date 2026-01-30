Mutirão de Empregos disponibiliza mais de 400 oportunidades nesta segunda-feira (2/2)

Ação ocorre no prédio II da Prefeitura, das 9h às 13h, com 414 vagas disponíveis à população



A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza, na segunda-feira (2/2), uma nova edição do Mutirão de Empregos, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Agência de Fomento Empresarial (AGFE). Serão 414 vagas que estarão à disposição da população e a ação ocorrerá das 9h às 13h, no prédio II da prefeitura, na rua Francisco Franco, 133, no Centro.

As vagas disponíveis são voltadas para diferentes níveis de escolaridade, com opções para trabalhadores com e sem experiência, em áreas como: atendente de telemarketing, auxiliar de produção, embalador, auxiliar de depósito, motorista de van, operador de produção, entre outros. Os salários variam entre R$1.518 a R$3.965. Os candidatos devem comparecer ao local levando os documentos pessoais e seus currículos atualizados e impressos.

“O Mutirão de Empregos é uma iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes que busca facilitar o acesso dos mogianos ao mercado de trabalho e fortalecer a conexão entre os empregadores e os candidatos às vagas. Com isso, é possível beneficiar a população e auxiliar as empresas na busca por novos funcionários”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai.

O secretário destacou ainda que os candidatos também terão à disposição as orientações voltadas à empregabilidade da equipe do programa Emprega Mogi.

Este é o segundo Mutirão Emprego realizado pela administração municipal neste ano. No dia 19, foram oferecidas 300 vagas para os interessados.

A relação completa das vagas disponíveis pode ser consultada pelo site do Emprega Mogi (https://mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br/). Mais informações pelo telefone (11) 97422-4273, ou pelo WhatsApp (11) 97422-4273.







Mutirão de Empregos acontece no prédio II da Prefeitura, das 9h às 13h.



