Mutirão de Empregos com vagas para PCDs acontece em Mogi das Cruzes

Na sexta-feira (8), a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promoverá um Mutirão de Empregos para pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa será realizada no prédio II da municipalidade, das 9 às 13 horas, na região central da cidade.

Estão disponíveis 65 oportunidades divididas entre os cargos de ajudante geral, auxiliar administrativo e operador de telecobrança.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, destaca a importância de uma ação pensada para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Estamos construindo, juntamente com as empresas, essa responsabilidade social ao incentivarmos a criação de um ambiente de trabalho mais diversificado”.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico do município. O evento é destinado para pessoas com 18 anos completos ou mais. Alguns cargos exigem experiência comprovada na área de atuação, já para outros não é necessário – as vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade.

Os interessados devem comparecer ao Mutirão de Empregos portando seus documentos pessoais e um currículo atualizado. O prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes fica na avenida Francisco Franco, 133, no Centro. Mais informações pelo telefone (11) 97422-4273.

Confira a relação de oportunidades disponíveis abaixo.

– Auxiliar administrativo (10 vagas) | Remuneração: R$1522,28 + benefícios | Ensino Médio Completo | Com experiência

– Operador de telecobrança (40 vagas) | Remuneração: R$1522,28 + benefícios | Ensino Médio Completo | Não exige experiência

– Ajudante geral (15 vagas) | Remuneração: R$1662,36 + benefícios | Alfabetizado | Não exige experiência

Ao todo, são 65 vagas para PCDs