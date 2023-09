Mutirão de Emprego em Jundiapeba atende mais de 350 pessoas

A unidade do Mogi Conecta Jundiapeba foi inaugurada na manhã desta terça-feira (19). Para iniciar os trabalhos, também houve um Mutirão de Emprego no local. A iniciativa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, faz parte das comemorações dos 463 anos de Mogi das Cruzes.

Pelo menos 350 pessoas foram atendidas ao longo do dia. Mais de 210 vagas de emprego foram oferecidas por três empresas de Mogi das Cruzes, que realizaram o cadastramento e o processo seletivo na arena de eventos do novo espaço. Dentre as funções disponíveis, vagas para PCD (auxiliar de limpeza e administrativo), operador de roçadeira, auxiliar de manutenção, operador de telemarketing e operador de caixa.

Durante a cerimônia de inauguração do espaço, o prefeito Caio Cunha falou sobre o trabalho que vem sendo feito em Mogi das Cruzes para aumentar a empregabilidade. “Para melhorar a economia da cidade, ao invés de aumentar impostos, preferimos atrair novas empresas para investir em Mogi das Cruzes. Isso gera emprego e desenvolvimento pro município. E o emprego é a melhor política social para as famílias. Mogi das Cruzes voltou a liderar a geração de empregos no Alto Tietê e já são mais de 15 mil novos postos de trabalho criados nos últimos três anos. É isso o que queremos: emprego de qualidade para os mogianos, aqui em Mogi das Cruzes. Trabalhar perto de casa é ter mais qualidade vida”, explicou o prefeito.

Este é o quinto mutirão realizado na cidade e teve como foco atender aos cidadãos de Jundiapeba e do entorno do distrito. É mais uma ação voltada à empregabilidade que a Prefeitura realiza, assim como as capacitações profissionais por meio do Crescer e as medidas para atrair mais empresas para a cidade.

“Além do incentivo fiscal para atrair novas empresas, também fazermos parcerias com instituições de ensino para realizar capacitações específicas para preencher aquelas vagas que estão abertas no mercado. Assim, com a qualificação certa, o mogiano tem mais chance de conseguir um no emprego”, lembrou Gabriel Bastianelli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Mogi Conecta Jundiapeba

O Mogi Conecta Jundiapeba fica no CIC, o Centro Integrado de Cidadania. O equipamento foi revitalizado e tem espaço de cowork, internet gratuita, sala para treinamentos e eventos, além do atendimento do Sebrae Aqui. O objetivo é descentralizar estes serviços para a região oeste da cidade.

O Mogi Conecta é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação que engloba todos os serviços prestado pela pasta. Nele, o cidadão encontra atendimento focado em mercado de trabalho pelo Mogi Conecta Emprego, como também em empreendedorismo, por meio do Sebrae Aqui.

Além desses atendimentos, o espaço de cowork poderá ser usado por empreendedores, estudantes e população em geral que deseja realizar suas tarefas, em um local com internet gratuita que também propicia o contato direto com outros empreendedores.

Outra novidade é a arena de eventos para quem deseja fazer alguma ação com um público maior. O espaço também poderá ser utilizado por empresas na realização de treinamentos, processos seletivos e entrevistas – é um espaço multifuncional.

“O novo espaço servirá para conectar a população com as oportunidades do mercado de trabalho. Para implantar o Mogi Conecta Jundiapeba, a Prefeitura recebeu uma emenda parlamentar, à época do deputado Sérgio Vitor, a quem agradecemos a presença nesta dia. E mesmo aqueles que não foram encaminhados nos processos seletivos de hoje, terão os dados cadastrados no Mogi Conecta – a plataforma está com mais de mil vagas disponíveis”, completou Bastianelli.

SERVIÇO

Mogi Conecta Jundiapeba

Local: Alameda Santo Ângelo, 688 – Jundiapeba (CIC Jundiapeba)

Informações: mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br

Atendimento ao empregador: (11) 94268-9341

Atendimento ao cidadão: (11) 97422-4273