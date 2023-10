Mutirão de Emprego do Mogi Conecta oferece cerca de 50 vagas de trabalho 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, promove mais um Mutirão de Emprego. São cerca de 50 vagas oferecidas por três empresas nas áreas de transporte, construção civil e atendimento. Este é o sexto mutirão do Programa Mogi Conecta.

Para participar, os interessados devem ser moradores de Mogi das Cruzes e fazer o cadastro no Portal Mogi Conecta até o dia 22 de outubro. Basta se candidatar à vaga identificada como “Mutirão 25/10”.

Depois, as inscrições serão analisadas conforme os pré-requisitos de cada vaga e os candidatos selecionados receberão uma mensagem por celular ou e-mail com o local, horário da entrevista e outras informações. As entrevistas serão realizadas no dia 25 de outubro.



“É importante que os interessados se inscrevam pela plataforma do Mogi Conecta e mantenham o contato telefônico e o e-mail atualizados, pois a convocação será feita por estes canais. Quem tiver dificuldade, pode procurar umas das unidades físicas ou telefonar. Estes mutirões são resultado do nosso contato com os RHs das empresas da cidade para potencializar as contratações e assim incentivar a retomada do desenvolvimento econômico em Mogi das Cruzes, principalmente neste período pós-pandêmico”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Os postos de trabalho do Mutirão foram oferecidos por três empresas: Movida, CS Brasil e Construtora Kamilos – são 48 vagas no total, distribuídas em 12 funções. Confira:

– 8 vagas para Operador de Atendimento Receptivo

– 5 vagas para Pedreiro

– 5 vagas para Ajudante de Acabamento de Fundição

– 1 vaga para Feitor de Turma

– 10 vagas para Motorista de Caminhão Munck

– 1 vaga para Operador de Retro-escavadeira

– 1 vaga para Operador de Escavadeira

– 3 vaga para Operador de Rolo Compactador

– 1 vaga para Greidista

– 5 vagas para Motorista de ônibus urbano

– 5 vagas para Motorista de carro de passeio

– 3 vagas para Jovem Aprendiz

“Esta é mais uma ação voltada à empregabilidade que a Prefeitura realiza, assim como as capacitações profissionais por meio do Crescer e as medidas para atrair mais empresas para a cidade, com o incentivo fiscal. A prova que estamos no caminho certo são os números do Caged – Mogi das Cruzes voltou a liderar a geração de empregos no Alto Tietê. Só neste ano o saldo acumulado é de 3.851 novas vagas de trabalho – com isso, o estoque de empregos na cidade chegou à marca inédita de 110.256 trabalhadores com registro em carteira”, conclui Bastianelli.

Serviço

6º Mutirão de Emprego do Mogi Conecta

Inscrições até 22/10 pelo portal: mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br

Informações: (11) 97422-4273

Unidades do Mogi Conecta: Terminal Central, Terminal Estudantes e CIC Jundiabepa