Mutirão de Emprego, com mais de 150 vagas, é reallizado em Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove na próxima segunda-feira (15), mais um Mutirão de Empregos. A iniciativa, em parceria com a AGFE (Agência de Fomento Empresarial), será realizada no prédio II da administração pública, das 9 às 13 horas.

“Este é o momento para que a população que está em busca de uma recolocação profissional ou uma primeira oportunidade de emprego consiga sua vaga. Convidamos todos para participarem do Mutirão de Empregos”, enfatiza a prefeita Mara Bertaiolli.

Estão disponíveis mais de 150 oportunidades de trabalho de diversas áreas, incluindo vagas para PCDs (Pessoas com Deficiência), primeiro emprego e Jovem Aprendiz. O Mutirão de Empregos tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e fortalecer a conexão entre empregadores e trabalhadores locais. Algumas das vagas são para início imediato.

As vagas são destinadas para pessoas com 18 anos ou mais, com diversos níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 855,59 a R$ 4.100,00, para cargos como operador de telemarketing, motorista de carreta (CNH E), auxiliar de produção, repositor, fiscal de piso, auxiliar de limpeza, zelador e controlador de acesso.

Os interessados devem comparecer ao evento portando seus documentos pessoais e o currículo atualizado. As empresas participantes estarão presentes com equipes no local para realizar triagem de currículos, prestar orientações e realizar os processos seletivos. Haverá também apoio técnico no local para orientação profissional e cadastro de currículos.

O prédio II da Prefeitura de Mogi das Cruzes fica na rua Francisco Franco, 133, no Centro da cidade. Mais informações pelo telefone (11) 97422-4273.

Confira abaixo a relação de vagas disponíveis.

– Operador de telemarketing (110 vagas) | Sem experiência | Ensino Médio Completo | Remuneração: R$ 1.518,00

– Motorista de carreta – CNH E (11 vagas) | Com experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$ 4.100,00

– Auxiliar de produção (4 vagas) | Com experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$ 1.900,00

– Jovem Aprendiz (5 vagas) | Sem experiência | Ensino Médio Completo | Candidatos com idade entre 18 e 23 anos | Remuneração: R$ 855,59

– Fiscal de piso (1 vaga) | Com experiência | Ensino Médio Completo | Remuneração: R$ 1.713,83

– Auxiliar de limpeza (10 vagas) | Com experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$ 1.717,20

– Zelador (10 vagas) | Com experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$ 2.197,31

– Controlador de acesso (10 vagas) | Com experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$ 2.021,12

Vaga exclusiva para PCD

– Repositor (1 vaga) | Sem experiência | Ensino Fundamental Completo | Remuneração: R$1.900,00