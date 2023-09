Mutirão de Castração em Jundiapeba será realizado neste fim de semana

Na sexta, sábado e domingo (22, 23 e 24 de setembro) acontecerá mais um Mutiração da Castração e desta vez o bairro contemplado pelo programa será Jundiapeba. A Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará o mutirão como parte da programação de aniversário da cidade de Mogi das Cruzes. A castração dos animais ocorrerá no Cempre Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi, que fica na Rua Benedicto dos Santos, 930, apenas para animais previamente cadastrados. O cadastramento aconteceu no dia 25 de agosto, na sede do Cras 2.

O trabalho dá continuidade à 1ª Virada da Castração, que foi realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, no mês de julho. A facilidade de acesso (o serviço foi prestado nos bairros) e o bom atendimento dos profissionais envolvidos foram responsáveis pelo número expressivo. A Coordenadoria de Bem Estar Animal, ligado à secretaria, foi responsável pelos trabalhos.

Mais informações sobre o Programa Permanente de Castração de Cães e Gatos do Município podem ser obtidas pelo telefone 4792-8585 ou pelo e-mail coord.bemestaranimal@mogidascruzes.sp.gov.br.