Mutirão com podas de vegetação e modernização da rede elétrica nos bairros Taboão e Aruã acontece em Mogi das Cruzes

Nesta quinta-feira (28), os bairros Taboão e Aruã, em Mogi das Cruzes, recebem um mutirão de melhorias da EDP e da Prefeitura, com foco em serviços de poda de vegetação e modernização da rede elétrica. Os trabalhos fazem parte do “Dia D de Poda” e tem objetivo de ampliar a segurança da população e resiliência do sistema elétrico, principalmente nos dias de eventos climáticos severos, que estão cada vez mais frequentes mesmo fora do período do verão.

As atividades contemplam imóveis residenciais e comerciais na região e cerca de 4 mil clientes serão beneficiados. Para o planejamento foram priorizadas as localidades com maior concentração de vegetação próxima da fiação elétrica, visto que este é o principal fator de interferência na qualidade e segurança do fornecimento. Em situações de ventos e chuvas, a vegetação torna-se grande causa de interrupção do fornecimento de energia, com queda de galhos sobre as redes.

“Essas ações, realizadas em parceria com a prefeitura, geram resultados efetivos para a população, contribuindo para uma cidade mais resiliente e sustentável. Os mutirões reforçam a atuação contínua da EDP para ampliar a qualidade do fornecimento e a segurança das redes elétricas, especialmente diante do aumento na frequência de eventos climáticos severos”, destaca Claudemir Siqueira, gestor da EDP. Nesta ação, oito equipes da concessionária estarão dedicadas nos serviços.

As podas realizadas no mutirão seguem normas técnicas e ambientais, buscando o equilíbrio entre a preservação da vegetação e a proteção da rede elétrica.