Mutirão Cidade Bonita atende o Jardim Maricá a partir deste sábado

Neste sábado (22/10), a Prefeitura de Mogi das Cruzes dará início a mais um mutirão Cidade Bonita, com trabalhos de manutenção e zeladoria na região do Jardim Maricá. As equipes terão como ponto de encontro a Academia da Terceira Idade (ATI) na avenida Ezelino da Cunha Glória e de lá partirão para todo o perímetro demarcado, atendendo ao bairro, que está dividido em três setores, em sua totalidade. A via principal do condomínio Bella Cittá também receberá manutenção.

A força-tarefa terá carta de serviços completa, para atender demandas e deixar a região em boas condições de conservação. A previsão é que o mutirão se estenda por uma semana.

Todos os espaços públicos inseridos no perímetro, incluindo vias, praças e terrenos serão contemplados por serviços de capinação de guias e sarjetas, raspagem de guias, manutenção de ruas, Operação Tapa-Buraco, limpeza de terrenos municipais, recolha de entulho e inertes, troca de lâmpadas, manutenção civil de próprios e limpeza de galerias e bocas de lobo.

Os mutirões são coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e fazem parte do Plano de Zeladoria, elaborado a partir da divisão da zona urbana da cidade em 25 setores. A cada força-tarefa, a Secretaria destina cerca de 30% do efetivo, enquanto o restante segue se dedicando a trabalhos rotineiros nas demais partes da cidade. A última edição atendeu ao Jardim Rodeio e Jardim Mogi.

A definição da ordem de atendimento obedece a levantamentos próprios da Secretaria de Infraestrutura e também a pedidos de manutenção feitos pela comunidade. O canal oficial para que o cidadão registre solicitações junto à Prefeitura é a Ouvidoria, pelo telefone 156.