Música ao vivo agita as noites no Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, agora tem música ao vivo como atração, gratuita, para os visitantes. É o projeto “Urupema Music”, com shows uma vez por mês. A próxima apresentação será nesta quinta-feira (4/4), a partir das 19 horas, na praça de alimentação, no Piso 5, do empreendimento.

O projeto musical do Urupema tem parceria com a Underground – Escola de Música e Estúdio. No palco, alunos, professores e convidados especiais assumem o comando do som e agitam o público com hits e performances variados. É uma boa oportunidade para reunir a família e os amigos e prestigiar talentos da cidade e se divertir com boa música.

Fundada em 1997, a Underground é referência em Mogi das Cruzes no ensino de música, com a metodologia do EM&T, método que está entre os mais conceituados do país, além de sua estrutura composta de salas de aula personalizadas, estúdio de ensaio, auditório, espaço para estudo, entre outros.

“Este projeto musical vem para ampliar as experiências que o Urupema busca proporcionar ao público, além de posicionar o empreendimento não somente como um centro de compras, mas também como espaço de entretenimento e incentivo às múltiplas manifestações artísticas e culturais da cidade”, destaca Juliana Oliveira, coordenadora de Marketing do shopping.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre em dias úteis das 11h às 22h e nos finais de semana e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.