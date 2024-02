Museu Mogiano sedia a exposição “Ivan Rizzi: o legado de 50 carnavais” até 9 de março

A exposição “Ivan Rizzi: o legado de 50 carnavais” está em cartaz para visitação gratuita no Museu Mogiano. A mostra organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Mogi das Cruzes fica até o dia 9 de março, na região central da cidade.

Com o intuito de celebrar o Carnaval de 2024, a ação em homenagem a uma das personalidades mais marcantes da folia mogiana, Ivan Rizzi, narra uma história de meio século do carnavalesco pelas ruas, clubes e desfiles na avenida Cívica do município.

Por sua vasta trajetória nessa festividade popular, a mostra “Ivan Rizzi: o legado de 50 carnavais” apresenta uma seleção de 14 fotografias, além de fantasias que ilustram a memória desse ícone carnavalesco – uma figura que arrancava aplausos por onde passava e que realizou o seu último desfile no carnaval de 2023, ano de seu falecimento.

Ivan Rizzi

Nascido em 26 de maio de 1951, Ivan Rizzi veio ao mundo na cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, e passou sua infância em Itu, interior de São Paulo. Ivan sempre frequentava a capital paulista, onde conheceu as rádios locais e a TV Tupi, quando desenvolveu certa devoção pelas rainhas do rádio e artistas da grande mídia. Assim, Ivan homenageou diversas celebridades com suas criações de fantasias luxuosas para as festividades carnavalescas de outrora.

Formado em Letras, Ivan exerceu a carreira do magistério por 37 anos na rede pública de ensino, lecionou em tradicionais escolas de Mogi das Cruzes, como a E.E. Washington Luís e E.E. Dr. Deodato Wertheimer. Ivan foi figurinista, professor, assinou a coluna social de jornais de locais, além da sua grande repercussão como maquiador, desenvolvendo trabalhos com marcas nacionais e internacionais.

Filho de um militar e de uma costureira, Ivan, na década de 1970, em contato com a vanguarda paulista, começou a despertar para o transformismo. Com a sua coragem e autenticidade, em 1973 se vestiu de mulher para acompanhar o desfile de rua da banda Ki Ka Lor na região central de Mogi das Cruzes. Ivan morreu aos 74 anos, em meados de julho de 2023.

Serviço

(Programação sujeita a alterações. Ação com entrada franca)

Exposição “Ivan Rizzi: o legado de 50 carnavais”

Local: Museu Mogiano (Rua José Bonifácio, 516 – Centro)

Data: até 9/3/2024

Atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 16h4