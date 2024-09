Museu da Energia de Salesópolis celebra a 18ª Primavera dos Museus

Em setembro, o Museu da Energia de Salesópolis se transforma em um ponto de encontro vibrante para a cultura e a inclusão, durante a 18ª Primavera dos Museus, um evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais relacionadas a um mesmo assunto.

A edição deste ano tem como tema “Museus, Acessibilidade e Inclusão” e lança luz sobre o papel dos museus na promoção do acesso a todos os seus públicos, independentemente de condições físicas, sensoriais ou cognitivas.

Nos dias 24, 26 e 28 de setembro, às 10h, o Museu da Energia de Salesópolis promove a atividade educativa “Que Bico é Esse?”, voltada para o público infanto-juvenil. Gratuita e interativa, essa oficina explora de maneira divertida e educativa as diferentes funções dos bicos das aves. Utilizando materiais simples, como uma presilha “bico de pato”, as crianças descobrirão como esses bicos são essenciais para a alimentação, a construção de ninhos e a comunicação das aves. A atividade é inclusiva e acessível, com vagas limitadas a 10 participantes por sessão. As inscrições devem ser feitas previamente pelo e-mail: salesopolis@museudaenergia.org.br, ou pelo WhatsApp: (11) 99115-0020.

Outra atração imperdível é a “Trilha do Tangará”, disponível de 24 a 28 de setembro, às 10h e às 14h. Esta atividade gratuita e autoguiada é destinada a maiores de sete anos e oferece uma oportunidade única para se conectar com a natureza, promovendo a conscientização sobre a preservação ambiental e aguçando os sentidos. A participação é limitada a seis pessoas por saída, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo e-mail ou WhatsApp do Museu.

Museu promove atividade educativa