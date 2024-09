Museu Catavento e SESI-SP apresentam exposição exclusiva em Mogi das Cruzes 

A parceria inédita entre o Museu Catavento e o SESI-SP traz a exposição “Catavento Itinerante: Natureza e Engenhos Humanos”, desenvolvida especialmente para o SESI Mogi das Cruzes.

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e o Serviço Social da Indústria (SESI-SP), referência nacional em cultura, educação e desenvolvimento social, firmaram uma parceria inédita com o objetivo de expandir o acesso à cultura científica e promover a educação em diversas regiões do estado.

Reconhecido por suas exposições interativas e inovadoras, o Museu Catavento busca despertar a curiosidade e o conhecimento de visitantes de todas as idades. A colaboração com o SESI-SP, que se destaca por seus programas educacionais, culturais e esportivos, representa um avanço significativo para ampliar o impacto das ações de ambas as instituições.

A parceria envolve a realização de exposições itinerantes, palestras, oficinas e outras atividades nas unidades do SESI-SP. O principal destaque é a nova exposição temporária criada especialmente para esta colaboração: “Catavento Itinerante: Natureza e Engenhos Humanos”. Esta exposição será exibida no SESI Mogi das Cruzes – Centro de Atividades Nadir Dias de Figueiredo, de 27 de setembro de 2024 a 2 de março de 2025, de terça a sábado, das 10h às 16h. A entrada é gratuita e os agendamentos podem ser feitos através do WhatsApp: (11) 95944-2669.

A gerente executiva de Cultura do SESI-SP, Débora Viana, destaca a importância da parceria com o Catavento: “O SESI-SP e o Catavento partilham da premissa de que cultura e educação são pilares essenciais para ambos. A parceria dessas instituições visa proporcionar ao público a oportunidade de explorar as exposições do Catavento, facilitando o acesso ao conhecimento em arte, cultura e ciência e promovendo uma educação ampla e inclusiva. Ao unirem esforços, as instituições têm o potencial de gerar impactos significativos, alcançando uma grande variedade de públicos e ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento. Neste contexto, a colaboração entre o Museu Catavento e o SESI-SP representa uma aliança na promoção do acesso igualitário à educação e à cultura.”

Para o mediador cultural do Sesi Mogi das Cruzes, Italo Galiza, é uma alegria muito grande contar com a parceria do Museu Catavento, que é uma instituição cultural já consagrada pelo público de todas as idades. “Trazer essa exposição para cá vai enriquecer a programação do Sesi Mogi das Cruzes com um conteúdo educativo, e que estimula todo mundo a aprender sobre diferentes ciências se divertindo”, destacou.



Catavento Itinerante: Natureza e Engenhos Humanos

A nova exposição, que conta com uma área de 230 m2 e é distribuída em 22 módulos expositivos, leva os visitantes a uma jornada pela história do universo, desde a formação da Terra até as inovações tecnológicas da humanidade.

Cada módulo é projetado para oferecer uma experiência única e interativa, que explora conceitos como dilatação térmica, pressão e energia elétrica, demonstração de como água e óleo não se misturam e a interação com um gerador de Van de Graaff para experimentar alta tensão eletrostática.

Os visitantes começarão a jornada com a formação da Terra e a evolução da vida, destacando

a transformação das condições iniciais em um ambiente propício para formas de vida complexas. Réplicas de crânios de nossos ancestrais ilustram a evolução humana ao longo dos milênios.

A exposição também explora a evolução tecnológica, desde as primeiras ferramentas de pedra até a Revolução Industrial e o impacto dos combustíveis fósseis. Os visitantes serão convidados a refletir sobre como a ciência e a tecnologia moldaram a sociedade e os desafios climáticos atuais.



Sobre o Museu Catavento

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, é o museu de ciências mais visitado da capital paulista. Desde sua inauguração em 2009, destaca-se por combinar conhecimento e diversão, oferecendo mais de 200 instalações interativas que exploram temas científicos de maneira envolvente. Localizado no histórico Palácio das Indústrias, o museu é dividido em quatro grandes áreas: Universo, Vida, Engenho e Sociedade, proporcionando uma experiência educativa acessível para todas as idades. Com atendimento de mais de 7 milhões de visitantes nos últimos 15 anos, o Museu

Catavento se consolidou como referência em cultura, ciência e tecnologia, cumprindo sua missão de estimular a curiosidade e o aprendizado.

Sobre SESI-SP

O SESI-SP atua com programas voltados para a formação em teatro, dança e música, promovendo o desenvolvimento do repertório cultural e do senso crítico em crianças, jovens e adultos. A instituição fundamenta-se na democratização do acesso à cultura, integrando suas ações e projetos nas áreas de educação, esporte e qualidade de vida. Esta ampliação das atividades é o resultado de um trabalho realizado há mais de 60 anos, voltado para a formação de novos públicos e o incentivo à produção cultural.

O Museu ficará em Mogi até o dia 2 de março