Municípios receberão vacinas da Qdenga nesta 2ª feira; Mogi receberá 12,1 mil doses

As primeiras doses da vacina Qdenga serão disponibilizadas aos 11 municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+) nesta segunda-feira (19). Com os imunizantes em mãos, as cidades farão campanhas de vacinação ao longo da semana, levando em consideração suas estratégias e territórios. A retirada dos imunizantes foi articulada durante reunião virtual promovida pelo Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica (GVE), na sexta-feira (16).

Durante a reunião, foi alinhado o planejamento técnico para a distribuição e início das ações de imunização nas cidades contempladas pelo Ministério da Saúde, que preconiza o público-alvo de 10 e 11 anos. Cada cidade fará seu próprio cronograma e montará suas estratégias considerando seu território e plano de distribuição.

Itaquaquecetuba, por exemplo, espera dar start na campanha ainda na segunda-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Suzano começará a imunização na terça-feira em todas as UBSs. Já Biritiba Mirim e Salesópolis, planejam iniciar as campanhas entre quinta e sexta-feira nas escolas e disponibilizar as doses na semana seguinte nas UBSs.

No encontro, que reuniu técnicos da Secretaria de Estado da Saúde e representantes das cidades, foram passadas as instruções para promover a imunização, incluindo as regras para armazenamento, manipulação e aplicação das doses, procedimentos descritos na Nota Técnica do Ministério da Saúde.

A região do CONDEMAT+ é a primeira do Estado a receber as vacinas Qdenga. De acordo com o Ministério da Saúde, foram encaminhadas 79.416 doses do imunizante, nas quais: Arujá (2.343); Biritiba Mirim (821); Ferraz de Vasconcelos (4.994); Guararema (800); Guarulhos (34.270); Itaquaquecetuba (10.960); Mogi das Cruzes (12.143); Poá (2.834); Salesópolis (419); Santa Isabel (1.423) e Suzano (8.409).

Juntas, as 14 cidades do CONDEMAT+ registram do início de janeiro até agora mais de 3,8 mil casos confirmados da doença com um óbito registrado em Guarulhos.