Mulher empreendedora: síndrome da Mulher Maravilha impacta nos resultados

Já não é novidade que as mulheres estão cada vez dominando o mundo dos negócios. O Brasil já é o sétimo país no mundo com o maior número de mulheres que empreendem, isso, porque os dados são contabilizados através de negócios formais, nesse caso, os segmentos mais procurados estão na área da moda, alimentação e serviços relacionados a beleza.

Quando ouvimos histórias dessas empreendedoras observamos que geralmente começaram a empreender por dois motivos, pelo amor ou pela dor, vamos entender um pouco de cada um deles:



Amor: Geralmente aquela empreendedora que já se identifica com uma área e vai buscar estudo e capacitação para começar a empreender, em alguns casos, já trabalha como colaboradora ou prestadora de serviços e depois investe no próprio negócio.

◦ Pontos Fortes: busca sempre o próximo nível, o sucesso é algo fundamental, tem desejo de crescimento e escala, além de buscar conhecimento e inovações.



◦ Pontos que precisam de cuidados: precificar de maneira adequada seus serviços, valorizando seu próprio trabalho, ter organização para planejar e executar as ações idealizadas e saber pedir ajuda.



Dor: Começa empreender pela necessidade ou porque perdeu a renda principal da família. Esse perfil começa geralmente sem estrutura pois precisa gerar resultados rápidos.

◦ Pontos Fortes: Faz o melhor com o que tem sem esperar o cenário perfeito, toma decisões rápidas e busca apoio das pessoas que lhe cercam para fazer acontecer.

◦ Pontos que precisam de cuidados: precisa aprender a delegar e precisa olhar a empresa como um negócio e não como um emprego que criou para si.

Sempre quando eu falo desse perfil de empreendedora as pessoas me perguntam qual perfil tem mais sucesso? Eu digo os dois, porém, desde que estejam dispostas a buscar conhecimento, inovação, e, principalmente, a tecnologia para as suas empresas. Outro ponto que vale destacar são alguns pilares para a construção de uma empresa saudável:

Pessoas: a maior diferença que uma empresa pode ter são as pessoas certas nos cargos certos, acreditando na missão e visão de crescimento. São aqueles colaboradores que vestem a camisa e fazem o que precisa ser feito.

Processos: é fundamental criar métodos que garantem a qualidade final ao cliente. Afinal, são esses processos que garantem que a produtividade e a melhoria contínua as pessoas possam rodar sem necessariamente o dono da empresa estar presente.

Vendas: um dos pilares mais importantes da empresa, isso se não for o mais importante. Vendas é o coração e muitas vezes o empreendedor negligência o seu setor comercial, porém, é preciso se qualificar para que consiga ter o apoio de uma equipe igualmente qualificada.

Lucratividade: é o que realmente garante o sucesso. Muitas empresas focam apenas nas vendas, porém, quando vendem de maneira errada acabam tendo muito mais prejuízos. Por isso, a dica é olhar os números da lucratividade diariamente para saber exatamente como está a saúde financeira.



As dificuldades — sim, elas existem (e muito!)

Apesar de tanto crescimento no empreendedorismo, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios. Um deles é a baixa autoestima em relação ao seu perfil como empreendedora. Isso quer dizer, por exemplo, que elas acreditam que não são boas o bastante para encarar a abertura do próprio negócio.

O público feminino também carece de apoio familiar, e enfrenta uma enorme barreira quando falamos em dividir um espaço majoritariamente masculino até alguns anos atrás. Elas sofrem bastante discriminação de gênero, e são constantemente rebaixadas por serem mulheres.

Além de tudo isso, soma-se a dupla jornada, principalmente para quem é mãe. Porém, esses pontos negativos fazem com que as mulheres se tornem ainda mais fortes e procurem por suporte em outras mulheres, criando redes de conexões, trabalhos, ajudas, sociedades e por aí vai. E é justamente por isso que elas conseguem fazer a diferença, elas conseguem respirar em meio ao caos, são bastante reflexivas e enxergam o negócio como um todo, sempre de olhos bem atentos ao que está sendo feito e onde há oportunidade.

A empreendedora é atenciosa, cuidadosa, exigente e muito cautelosa. Ou seja, ela não começa algo sem ter certeza de que há chances de sucesso, e ela vai justamente em busca desse sucesso.