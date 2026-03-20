Mobilização reuniu moradores para estruturar propostas à prefeitura

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou intervenções viárias na região do Nova Mogilar com o objetivo de melhorar a fluidez e organizar o fluxo de veículos, em um processo que também envolve demandas apresentadas por moradores do bairro desde o ano passado.

As obras começaram no último dia 15 de março, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, e incluem alterações no canteiro central, implantação de semáforo e reforço na sinalização. Segundo a administração municipal, as medidas visam ampliar as alternativas de deslocamento, reduzir percursos mais longos e facilitar o acesso às vias internas de uma região marcada pelo grande número de condomínios e alto volume de tráfego.

De acordo com o vice-prefeito Téo Cusatis, as mudanças foram definidas com base em estudos técnicos e no diálogo com moradores. “A região recebeu muitos empreendimentos nos últimos anos e o volume de veículos aumentou bastante. A Prefeitura está promovendo essas mudanças para melhorar a organização do trânsito e a qualidade de vida”, afirmou.

Entre as intervenções, está a implantação de um novo semáforo na esquina da Avenida Louraci Della Nina Tavares com a Avenida Francisco Rodrigues Filho, além de ajustes que incentivam o uso de rotas alternativas para melhor distribuição do tráfego.

A Associação de Moradores do Nova Mogilar e Adjacências afirma que as mudanças atendem a reivindicações antigas da população. Segundo a presidente da entidade, Daniely Garcia Ribeiro, o primeiro contato com a Prefeitura ocorreu em outubro de 2025, quando foi apresentado um esboço de projeto à Secretaria de Trânsito.

“Levamos sugestões como a abertura do canteiro central próximo ao Alabarce, para evitar que motoristas precisem ir até a rotatória, além da sincronização de semáforos e melhorias de acessibilidade”, explicou.

Ela destaca que houve diálogo com a gestão municipal, inicialmente com o então secretário Ary Kamiyama e, posteriormente, com o atual secretário de Mobilidade e Trânsito, Felício Kamiyama, além do vice-prefeito, mas sem definição de prazo para execução.

Daniely também afirma que as propostas foram construídas a partir de demandas dos moradores, embora a participação ainda seja considerada baixa. “A associação está aberta a sugestões, mas é importante que os moradores participem. Não adianta reclamar depois de pronto”, disse.

A Prefeitura informou que fará o monitoramento das mudanças após a implantação e que poderá realizar ajustes, se necessário, orientando os motoristas a redobrarem a atenção nos primeiros dias de alteração no trânsito da região.

Encontro entre moradores discutiu e consolidou o esboço de propostas para melhorias no trânsito do Nova Mogilar, posteriormente apresentado à Prefeitura de Mogi das Cruzes.