Mostra Orgulho LGBTQIAP+ celebra a diversidade cultural

Mogi das Cruzes está com o mês de março recheado de eventos culturais, com o objetivo de celebrar a diversidade e promover a inclusão da comunidade LGBTQIAP+.

Entre os dias 22 e 28 de março (sábado a sexta-feira), a 3ª Mostra Orgulho LGBTQIAP+ se inicia com uma programação repleta de atividades presenciais e gratuitas, com shows, performances de Drag Queens, exibição de curtas-metragens e mesas de debate, todas voltadas para a visibilidade e valorização de artistas e profissionais LGBTQIAP+.

Em todos os dias, a programação contará com a exposição fotográfica Nu Silêncio, de Cuca Nakasone, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Cursinho Popular Maio de 68 (rua Dr. Paulo Frontin, 365, Centro), com entrada gratuita.

Ainda no primeiro dia da mostra, às 20h, acontecerá a Festa UP Club Mix – Reviva a energia da icônica UP Club Mix, com DJs e performances de Drag Queens, na Nexus (rua Coronel Souza Franco, 928, Centro), também com entrada franca até às 23h.

O domingo (23), das 13h às 17h, o evento oferecerá a Roda de Samba com Elci Souza e Convidados, com comida de boteco, no Galpão Arthur Netto (rua Rui Barbosa, 248, Centro.

Já no último dia (28), o ponto alto será a Mostra Diversidade de Curtas, Danças e Artes – Exibição de curtas LGBT, a partir das 20h, com apresentação de dança contemporânea “Re-existência” e mesa sobre o mercado audiovisual, também no Galpão Arthur Netto. A mostra contará com acessibilidade em Libras.





Shows e performances são apenas alguns pontos da programação