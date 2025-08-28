Mostra MIX Mogi 2025 foi destaque na cidade

A Mostra MIX Mogi 2025 – Diversidade, Cultura e Arte foi realizada entre os dias 1º e 23 de agosto de 2025, em diversos espaços de Mogi das Cruzes, com execução integral de todas as ações previstas e um forte impacto cultural, social e organizacional.

O evento superou expectativas, gerando atividades remuneradas para aproximadamente 98 profissionais, entre artistas, técnicos, mediadores, equipe de produção, comunicação, acessibilidade e apoio logístico.

A programação artística foi composta 100% por artistas e agentes culturais LGBTQIA+, reafirmando o compromisso do projeto com a representatividade e o protagonismo da comunidade. Além disso, contou com o apoio de dois importantes coletivos da região: o Fórum LGBT Mogiano, entidade que há 10 anos atua em políticas públicas para a diversidade no Alto Tietê, e o Coletivo Diversidade Alto Tietê, fortalecendo ainda mais os vínculos comunitários.

Ao todo, foram 1.653 participantes em 23 dias de atividades, com uma programação diversificada: cinco shows de Drag Queens, dois shows musicais, duas performances de dança contemporânea, quatro apresentações de DJs, uma exposição de artes visuais coletiva, quatro exibições de curtas-metragens com temática e produção LGBT seguidas de bate-papo com diretores, duas atividades de tecnologia em realidade virtual, uma oficina de maquiagem para Drag Queens (com materiais inclusos), uma mesa de diálogo sobre Comunicação Inclusiva e mercado de trabalho para profissionais LGBT, uma palestra sobre Comunicação Inclusiva, duas oficinas formativas de elaboração de projetos culturais e produção executiva, destinadas a agentes, produtores e artistas da comunidade, e como contrapartida, a doação de 40 livros com temática LGBT para a Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes. Durante todo o período da Mostra, registrou-se a participação de um público expressivo e diverso, com ampla presença em todas as atividades e significativo engajamento.

Todas as ações foram realizadas em espaços com acessibilidade arquitetônica, contaram com intérprete de Libras e foram conduzidas por uma equipe previamente capacitada em acessibilidade comunicacional, garantindo atendimento inclusivo ao público com deficiência.

No campo da comunicação, os resultados foram igualmente expressivos. O projeto conquistou um espaço de destaque na mídia local e regional, alcançando R$680 mil em publicidade espontânea, sem necessidade de investimento de recursos próprios nessa área. Nas redes sociais, a Mostra alcançou números inéditos para o perfil do proponente: 196.906 visualizações, 4.619 interações, 2.601 novas visitas ao perfil e 2.556 novos seguidores em apenas 30 dias, ampliando a visibilidade e consolidando sua relevância digital.

Fiel ao compromisso de garantir democratização do acesso cultural, a Mostra manteve todas as atividades gratuitas, distribuindo ingressos com antecedência nos locais para assegurar igualdade de oportunidades. Também promoveu descentralização, utilizando diferentes espaços públicos e culturais, e fortaleceu a dimensão formativa, com oficinas voltadas à qualificação de artistas e produtores, especialmente da comunidade LGBTQIA+.

A execução cronológica das atividades foi marcada por grande adesão e envolvimento do público. A abertura, em 1º de agosto, no Galpão Arthur Netto, apresentou a performance “Criatura Inefável”, de Júpiter, seguida do show “Magia Negra”, de Sadrak, em uma noite simbólica e potente. Entre 5 e 23 de agosto, a Exposição Coletiva de Junior Camini, Larissa Ferraz e Lethicia Galo ocupou a Pinacoteca, recebendo visitas constantes e mobilizando a cena cultural da cidade. No dia 8, o Cine Diversidade exibiu curtas LGBTQIA+ com participação ativa do público nos debates. Nos dias 9 e 16, o evento Queens & Groove reuniu DJs e performances drag, transformando as noites em celebrações vibrantes e inclusivas. No dia 11, a Oficina de Projetos Culturais, ministrada por Valéria Custódio, atraiu agentes emergentes interessados em qualificação técnica. No dia 17, a Oficina de Maquiagem com Sadrak ofereceu aprendizado prático e book fotográfico a 10 drags selecionadas, gerando impacto qualitativo importante. No dia 18, a mesma facilitadora conduziu a Oficina de Produção Executiva, com participação de produtores e artistas interessados em ampliar sua atuação. Nos dias 21 e 22, o público teve contato com o LGBT VR+, experiência de realidade virtual mediada por André Fischer, unindo tecnologia e empatia em quatro imersões inéditas. No dia 22, a programação Cena & Mercado reuniu a performance de Júpiter, a palestra sobre Comunicação Inclusiva com Fischer e a mesa Diálogos Contemporâneos, mediada por Fábio Sassaki, com a participação de Tamara Bracho e Mari Ferraz, atraindo atenção do meio acadêmico e cultural. O encerramento, no dia 23, trouxe o público para o Theatro Vasques com o show “Fluorescente”, de Assucena, em uma noite emocionante e celebratória.

Além da programação oficial, a Mostra também gerou desdobramentos positivos. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Teatro, dez alunos participaram como estagiários em diferentes áreas (palco, som, luz, tecnologia e produção), vivenciando a prática profissional em um evento de grande porte. Já a Exposição Coletiva na Pinacoteca, pelo sucesso de público, foi convidada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes a permanecer em cartaz até o final de setembro, ampliando o legado da Mostra.

Assim, a execução da Mostra MIX Mogi 2025 confirma-se como uma experiência cultural transformadora, com resultados sólidos: fortalecimento da cena artística LGBTQIA+, ampliação do alcance social e midiático, oferta de espaços inclusivos e acessíveis, qualificação técnica de profissionais e engajamento comunitário. O evento reafirmou sua vocação como ação cultural potente, sustentável e de grande impacto artístico e social para Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê.

A Mostra MIX Mogi é uma realização do Instituto Criarte com produção de Studio Casa 7 Consultoria, financiada por meio do Proac-SP da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura, e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Fórum LGBT Mogiano, Coletivo Diversidade do Alto Tietê, Galpão Arthur Netto, Grow, Ousadia Espaço de Cultura e Centro Universitário Braz Cubas.

