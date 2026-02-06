Mostra da Festa do Divino leva tradição de Mogi ao Museu de Arte Sacra neste sábado







A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será destaque no sábado (7), no Museu de Arte Sacra de São Paulo, na região da Luz, com a realização de uma mostra cultural e religiosa que reúne manifestações populares, música, gastronomia típica, cortejo e a montagem do Império do Divino, com entrada gratuita e transporte para os fiéis da cidade, com o objetivo de valorizar e difundir uma das celebrações mais antigas do Estado.

Realizada desde 2015 no museu, a exposição celebra uma festa que carrega 413 anos de história, devoção e identidade cultural. A iniciativa busca preservar o patrimônio religioso e popular de Mogi das Cruzes, levando suas tradições para além dos limites do município.

A programação terá início às 9h, com abertura e bênção na capela do museu. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar cortejo, apresentações folclóricas, música ao vivo e a montagem do tradicional Império do Divino. As atividades seguem até as 16h.

Para facilitar a participação dos fiéis de Mogi das Cruzes e região, a organização disponibilizará três ônibus gratuitos, com saída às 6h30, em frente à sede da Associação Pró-Divino, no bairro do Mogilar. Também será possível estacionar gratuitamente no Tiro de Guerra, mediante envio prévio da placa do veículo.

Durante o evento, o público poderá aproveitar uma miniquermesse, com galinhada, tortinhos, lanche de linguiça, doce de abóbora e bebidas. Café e a tradicional rosa sol, bebida típica da festa, serão oferecidos para degustação.

Neste ano, a Festa do Divino tem como tema “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”. A celebração oficial em Mogi das Cruzes será realizada entre os dias 14 e 24 de maio de 2026, sob a condução dos festeiros Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina.

“A Festa do Divino convida o público a viver um dia especial de fé, cultura e tradição. Vamos transformar o Museu de Arte Sacra em um espaço de encontro entre diferentes gerações e territórios”, destacou o festeiro. Um dos destaques da mostra será o encontro entre a tradição mogiana e o Sairé, manifestação cultural do Pará que reúne elementos indígenas, africanos e cristãos. A proposta evidencia a diversidade cultural brasileira e reafirma a cultura popular como patrimônio vivo.

Integrantes da Festa do Divino realizam apresentação durante programação cultural, reunindo fiéis e visitantes em momento de fé e tradição