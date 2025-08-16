Morango do amor vira sensação em Mogi e movimenta feiras e Mercado do Produtor

Fruta é a nova febre entre consumidores e comerciantes da cidade

O movimento nas feiras noturnas de Mogi das Cruzes e no Mercado do Produtor “Minor Harada” e nas Feiras Noturnas do Alto Ipiranga e Braz Cubas, está mais intenso do que nunca e o principal responsável por isso atende pelo nome de “morango do amor”, que se tornou a maior tendencia entre consumidores e comerciantes locais.

Permissionários dos boxes do Mercado do Produtor, além de confeiteiras e comerciantes das feiras noturnas da cidade, relatam aumento expressivo na procura pelo morango, que ainda está no início da safra.

Nas feiras noturnas, que funcionam às quintas-feiras no Alto Ipiranga (ma conhecida praça da Mesquita) e no Largo de Braz Cubas, e às sextas-feiras no Mercado do Produtor, o impacto é visível: há relatos de filas com mais de 70 pessoas aguardando pela fruta e seus derivados, como bombons, copos recheados e fondue no palito.

No campo, o cenário não é diferente. No bairro do Cocuera, um dos polos agrícolas de Mogi das Cruzes, a produção de uma tonelada de morango foi vendida em tempo recorde, mesmo com a safra apenas começando. Segundo os produtores, o auge da colheita no Alto Tietê ocorre entre meados de agosto e o final de outubro, e a próxima colheita está prevista para acontecer em três semanas.

“Essa movimentação reforça o papel das feiras e do Mercado do Produtor, como polos de distribuição e oportunidade para os pequenos produtores. É a economia girando com base na força do nosso campo e na conexão direta com o consumidor mogiano”, destacou o secretário municipal de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo.

As feiras noturnas de Mogi das Cruzes, hoje consolidadas como pontos de encontro e lazer da população, oferecem muito mais do que frutas e hortaliças. Contam também com barracas de artesanato, pratos típicos, pastelarias, lanches diversos e música ao vivo, fortalecendo a identidade cultural da cidade e gerando renda para dezenas de famílias.

Filas para comprar o “morango do amor” viraram rotina nas últimas semanas