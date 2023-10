Moraes Filmes: especialistas em contar histórias

Uma empresa de vídeos vai muito além de filmar e editar imagens: ela sabe como criar narrativas envolventes, captar emoções e transmitir mensagens de forma impactante. Essa habilidade é essencial para conquistar a atenção do público e criar conexões duradouras com os espectadores.

Pensando nisso, a Moraes Filmes vem se especializando desde 2017 em capturar os momentos mais emocionantes e significativos desse dia tão especial. Com equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais experientes, a empresa orgulha-se de eternizar cada detalhe e emoção dos eventos.

O proprietário Jhonatan Henrique de Moraes trabalha com filmes de casamento desde 2013 e, desde então, vem aprimorando suas entregas para os clientes. O empresário destaca o segredo do sucesso da Moraes Filmes: captar a essência do casal nos vídeos do casamento. “Independentemente do tamanho do filme, nossa missão é contar a história do casal. Gostamos de ouvir e relatar os pequenos detalhes, às vezes, isso não faz tanto sentido para as outras pessoas, mas para o casal, aquele é o filme da vida deles”. O resultado é um filme personalizado e único, que conta a história dos noivos de uma maneira única.

Além de vídeos de casamentos e outros tipos de festividades, a Moraes Filmes se destaca também na cobertura de eventos corporativos – inclusive, foram eles os responsáveis pela cobertura da festa de 25 anos do jornal A Semana, em maio deste ano. “A minha formação em Marketing me possibilita ajudar empresas a criar campanhas e projetos através do audiovisual”, conta Jhonatan.

Moraes Filmes

(11) 97324-7775

@moraesfilmesweddings