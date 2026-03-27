Molho Picante | Edição 1433

Yakisoba

O Bunkyo Suzano promove no dia 11 de abril, a partir das 11 horas, o tradicional Festival do Yakisoba do grupo Haha no Kai, em sua sede, no Parque Suzano. O evento integra as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrados em 2 de abril. Ao todo, serão preparados mil pratos do alimento, que em 2025 foi oficializado como o primeiro patrimônio imaterial de Suzano. A programação também contará com a participação de artesãos locais, reforçando a valorização da cultura nipo-brasileira e das tradições que fazem parte da identidade da cidade.

Empresárias

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou, na sexta-feira (19), mais uma edição do Café com Empresárias, reunindo cerca de 40 mulheres em sua sede para debater autoestima, saúde e pressão estética. Com o tema “O Peso da Beleza”, o encontro foi promovido em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e contou com palestras de profissionais das áreas de estética, psicologia, nutrição e tricologia. A iniciativa buscou promover reflexão sobre padrões de beleza, saúde emocional e o impacto das redes sociais na construção da autoimagem feminina.

Patrulha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano promoveu, no sábado (21), uma ação de conscientização por meio da “Patrulha Itinerante”, em alusão ao Mês da Mulher, alcançando mais de 300 pessoas em diferentes pontos da cidade. A iniciativa foi realizada pela Patrulha Maria da Penha no Largo da Feira, nas imediações do Mercado Municipal e no Parque Max Feffer, com orientações sobre prevenção à violência doméstica, medidas protetivas e canais de denúncia. A ação reforçou o compromisso do município com a proteção das mulheres e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, iniciativa que merece reconhecimento.

Adoção

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Mogi das Cruzes realizará no domingo (29), das 9h às 12h, a Feira de Adoção “Meninas” no Mercado do Produtor, no Mogilar. A ação, promovida pelo Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), será dedicada especialmente à adoção de animais fêmeas, todos avaliados previamente pela equipe técnica. Além de incentivar a adoção responsável de cães e gatos, o evento também contará com arrecadação de ração para o Banco de Ração, programa que atende animais sob os cuidados do núcleo e contribui para ampliar a rede de proteção animal no município.

Seletiva

A Secretaria de Esportes de Mogi das Cruzes e Lazer realizará no sábado (28), a partir das 9h30, uma seletiva para a formação de turmas de ginástica rítmica no ginásio do Parque da Cidade. A atividade é voltada a meninas nascidas entre 2012 e 2019, que deverão comparecer com roupas adequadas para a prática esportiva. As selecionadas passarão a integrar as turmas de treinamento da modalidade, que acontecem ao longo da semana no próprio espaço, com o objetivo de incentivar a iniciação esportiva e formar futuras atletas para representar o município em competições.