Molho Picante | Edição 1431

Adoção

O Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, promove no sábado (14) mais uma edição do projeto “Adote um Amigo”, com cães e gatos do Grupo Fera disponíveis para adoção das 12h às 17h, no Piso Térreo. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço para efetivar a adoção. Durante a tarde, às 15h, o público também poderá acompanhar um show gratuito com personagens patrulheiros voltado às crianças.

Proteção

A Patrulha Maria da Penha de Suzano passa a atuar 24 horas por dia, ampliando o atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. A nova dinâmica da Guarda Civil Municipal (GCM) garante equipes também durante a noite e a madrugada, reforçando o acompanhamento de mulheres com medida protetiva e o atendimento de casos emergenciais na cidade.

É a segurança que muitos munícipes gostariam de ter em suas cidades.

Taekwondo

A atleta Melissa Yuna Furushima Baba, da Academia Yamashita, recebeu “Votos de aplausos” da Câmara de Mogi das Cruzes pelo destaque no taekwondo. Campeã paulista de 2025, da Copa São Paulo em 2024 e 2025 e brasileira nos mesmos anos, ela também venceu a Copa do Brasil de 2024 e recentemente garantiu vaga na seleção brasileira para disputar o Mundial na Coreia do Sul.

Parabéns!

Química

A estudante Maria Eduarda Santana, da ETEC Presidente Vargas, também recebeu “Votos de aplausos” da Câmara de Mogi das Cruzes após conquistar três medalhas de ouro na Olimpíada Nacional Feminina de Química – Quimeninas 2025. A aluna venceu as etapas regional, estadual e nacional na categoria do 1º ano do Ensino Médio.

Mogi está em evidência em 2026! Sucesso!

Suzano

A Câmara de Suzano convocará a EDP para uma audiência pública após reclamações sobre quedas constantes de energia no município. A decisão foi tomada em sessão ordinária, no dia 11, após relato de produtores rurais da região da Quinta Divisão que afirmam ter prejuízos com a demora no restabelecimento do serviço. A reunião será aberta à população.

Olha o descaso com quem paga as contas em dia, EDP!