Molho Picante | Edição 1425

Monitoramento

O Smart Mogi identificou três procurados pela Justiça no fim de semana dos dias 24 e 25 de janeiro, após alertas emitidos pelas câmeras de monitoramento ao Centro de Operações Integradas (COI). As prisões ocorreram em César de Souza, Jardim Betânia e na estação ferroviária de Mogi das Cruzes, com condução dos suspeitos à Central de Flagrantes. Além da identificação, a Guarda Civil Municipal também prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva e apreendeu entorpecentes durante patrulhamento na Vila Brasileira.

É Mogi das Cruzes em segurança!

Alerta

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, e sua esposa, Sane Macedo, tiveram os celulares clonados na terça-feira (27). Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial, após criminosos utilizarem os números para pedir dinheiro em nome das vítimas. O casal pediu para que mensagens sejam desconsideradas até a recuperação das linhas.

Drenagem

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel de Oliveira, assumiu a coordenação do Grupo de Trabalho de Drenagem do Condemat+, ligado à Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano. A iniciativa fortalece o planejamento integrado entre os municípios do Alto Tietê, com foco na prevenção de alagamentos e na mitigação dos impactos das chuvas. A definição ocorreu durante reunião que estabeleceu as coordenações técnicas do consórcio para 2026.

Isenção

Já está em vigor no Alto Tietê a lei estadual que isenta motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas do pagamento do IPVA 2026. A medida beneficia milhares de proprietários da região, especialmente trabalhadores que utilizam a moto como principal ferramenta de renda e locomoção. A isenção é automática para pessoas físicas, desde que o veículo esteja registrado em São Paulo e com documentação regular.

Colabcom

O Colabcom UMC, laboratório de projetos dos cursos de Comunicação e Design Gráfico da Universidade de Mogi das Cruzes, retoma as atividades no dia 9 de fevereiro, segunda-feira. O espaço funciona como ambiente colaborativo de extensão, integrando produção, publicidade e design em projetos práticos e reais. Entre as iniciativas estão ações para o mercado e o desenvolvimento criativo dos estudantes ao longo do semestre.