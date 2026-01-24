Molho Picante | Edição 1424

UNILIVRE 2026

Estudantes de Ferraz de Vasconcelos já podem se inscrever no UNILIVRE 2026, programa que assegura transporte coletivo municipal gratuito a universitários e busca reduzir a evasão no ensino superior. Com inscrições feitas exclusivamente de forma on-line, a iniciativa atende moradores do município inscritos no CadÚnico e que residem a pelo menos 1,5 km das estações de trem. Ao aliviar os custos do deslocamento diário, o programa ajuda na relação entre mobilidade urbana, inclusão social e acesso à educação.

Procon

Bertioga recebe no dia 30 de janeiro, das 9h às 15h, o Projeto Verão 2026 – Procon SP, que levará atendimento e orientação aos consumidores na Vila do Bem – Chácaras. A ação, promovida pela Fundação Procon-SP, tem como foco moradores e turistas que necessitam de esclarecimentos sobre relações de consumo, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a atuação do órgão em um período de maior demanda por serviços.

Jogo remarcado

Após a suspensão da partida entre Mogi Basquete e Cruzeiro por problemas no teto do Ginásio Hugo Ramos no dia 13 de janeiro, a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a All Sports iniciaram reformas para corrigir as goteiras na quadra. As intervenções começaram no dia 16 deste mês, enquanto a Liga Nacional de Basquete definiu a nova data do confronto para 16 de fevereiro.

O episódio evidencia a importância da manutenção contínua dos equipamentos esportivos para garantir segurança e regularidade nas competições.

Curso gratuito

O Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais) de Suzano abriu na quarta-feira (21) as inscrições para o curso gratuito de Overloque, oferecido pelo projeto “Saspe Capacita”, com foco na qualificação profissional de munícipes. A formação acontece entre 28 de janeiro e 10 de fevereiro, com 14 vagas distribuídas em duas turmas e aulas práticas voltadas ao setor têxtil. A iniciativa reforça a política de capacitação como instrumento de geração de oportunidades e fortalecimento da mão de obra local.

Praça da Cidadania

A Praça da Cidadania, em Itaquaquecetuba, recebe até o dia 31 de janeiro o projeto “De Férias na Praça”, que reúne atividades esportivas, ações de promoção à saúde e uma oficina ambiental voltada à sustentabilidade. A iniciativa contempla campeonatos presenciais e digitais, aulas abertas e ações comunitárias que incentivam o uso dos espaços públicos.

É válido lembrar que: ao integrar lazer, cidadania e convivência, o projeto contribui para aproximar e melhorar a qualidade de vida dos moradores.