Molho Picante | Edição 1422

Proteção às crianças no verão

Com a chegada das férias e das altas temperaturas, os cuidados com a saúde e a segurança das crianças precisam ser redobrados. A hidratação frequente e a oferta de alimentos leves e naturais ajudam a evitar quadros de desidratação. A proteção contra o sol, com uso de protetor solar, roupas adequadas e horários seguros, é indispensável. Se piscinas, rios e praias são frequentados, a supervisão constante de um adulto é essencial para não correr riscos. Então, não se esqueçam: planejamento e vigilância garantem férias mais seguras.

LOA 2026

Foi aprovado em duas votações o Projeto de Lei nº 220/2025, que trata da Lei Orçamentária Anual de 2026, de Mogi das Cruzes. O orçamento prevê arrecadação total de R$ 3,24 bilhões, distribuídos entre Prefeitura, Câmara, Semae e Iprem. A proposta recebeu cinco emendas parlamentares, sendo três aprovadas, uma rejeitada e uma retirada. O texto segue normas constitucionais e a legislação fiscal vigente. A estimativa considerou dados econômicos, projeções inflacionárias e receitas estaduais e federais. As despesas foram fixadas por órgão do governo municipal.

Atendimento itinerante

Moradores da Vila São Paulo, em Mogi das Cruzes, receberão o atendimento da Van da Boa Energia no fim de dezembro. A unidade móvel da EDP estará na rua Santa Cruz do André, nas proximidades do supermercado São Paulo. O serviço acontecerá entre os dias 29 e 31 de dezembro, das 9h às 16h. No local, é possível acessar a campanha de regularização de débitos.

Distrito do Taboão

As obras do acesso direto da rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, devem começar no primeiro semestre de 2026. A previsão foi apresentada durante reunião realizada na sede da concessionária responsável pela rodovia. O encontro contou com a participação do deputado estadual Marcos Damasio. O projeto é aguardado há mais de 15 anos pelo setor industrial, sendo que a nova ligação deve melhorar a logística e o fluxo de veículos pesados. A expectativa é de impacto positivo na economia local.

Agronegócio paulista

Mogi das Cruzes ficou entre as dez cidades que mais investem em políticas públicas voltadas ao agronegócio no Estado. O município alcançou a 9ª colocação no Prêmio Município Agro Paulista, na categoria de cidades com maior PIB. Ao todo, 125 municípios foram certificados pelo programa estadual. O reconhecimento destaca ações voltadas à sustentabilidade, inovação e apoio ao produtor rural. Programas de incentivo à produção, segurança no campo e infraestrutura foram considerados.

Parabéns, Mogi!