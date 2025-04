Molho Picante | Edição 1386

Profart

A Secretaria de Cultura de Suzano iniciou o projeto “Suzano Cores e Inspirações”, com oficinas de pintura em tela ao ar livre para alunos do Programa de Formação Artística (Profart). A primeira edição ocorreu na praça João Pessoa, com 30 participantes. A próxima será no dia 27 de abril (domingo), das 9 às 13h e das 14 às 16h, no parque Max Feffer. A iniciativa estimula a criatividade, aproxima a arte dos espaços públicos e reforça o papel dos centros culturais como polos de formação e expressão artística.

Comissão Especial de Vereadores

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, na quarta-feira (16), a criação de uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) para captação de recursos. Composta por cinco parlamentares, a comissão terá 180 dias para atuar na busca de verbas junto ao Governo Federal, Governo do Estado, bancos públicos e outros órgãos. O objetivo é atrair investimentos para áreas como saúde, educação, saneamento e infraestrutura. A proposta é de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes e visa reforçar o desenvolvimento do município, pois a arrecadação local não é suficiente para atender todas as demandas, sendo essencial buscar apoio externo. As despesas da comissão serão custeadas com recursos já previstos no orçamento da Câmara.

Festival Somos Criativus

O Instituto Léa Campos realiza a abertura oficial do Festival Somos Criativus 2025 – 2ª edição, que integra a Semana da Criatividade e da Inovação ILC, de 21 a 27 de abril. O evento acontece em 19 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A abertura será no dia 21 de abril, às 16h, no Galpão Arthur Netto (Rua Rui Barbosa, 248 – Centro), em Mogi das Cruzes, celebrando o Dia Mundial da Criatividade. A programação inclui apresentações culturais, desfile de moda e falas de grandes nomes da Economia Criativa. Com o lema “O que a gente cria movimenta a economia”, o festival valoriza talentos locais e propõe conexões entre cultura, inovação e desenvolvimento. A programação completa está disponível no site www.institutoleacampos.org.



Autismo

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, neste mês, a primeira edição do Café Inclusivo, em celebração ao mês de Conscientização sobre o Autismo. Promovido pelo gabinete do vereador Johnny da Inclusão, o evento reuniu cerca de 18 pessoas, entre autistas, familiares, cuidadores e representantes de instituições. O encontro teve como objetivo promover o acolhimento, a troca de experiências e fortalecer a participação social. Os participantes conheceram o funcionamento do Legislativo e vivenciaram um “dia de vereador” em uma visita guiada. A ação, que contou com o apoio da presidência da Câmara, teve o prédio iluminado na cor azul em alusão à causa do autismo.

Comércio

O comércio de Mogi das Cruzes espera um crescimento de 7% nas vendas de ovos de chocolate durante a Páscoa, segundo a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). A data se consolida como a terceira mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Além dos tradicionais ovos, outros produtos como bolos, sobremesas e peixes também movimentam o mercado.