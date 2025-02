Molho Picante | Edição 1376

Fóurm das Cidades Digitais

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo, com sede em Itaquaquecetuba, foi adiado para o dia 20 de março, no Itaquá Park Shopping. O evento foi alterado devido ao estado de calamidade em decorrência das fortes chuvas que afetam a cidade e região.



Retorno às aulas

A Prefeitura de Itaquaquecetuba alterou o calendário escolar de seis escolas municipais que ficam nos bairros afetados pelas chuvas. Nas escolas João Geraldo e Ver. Benedito Rocha (Vila Japão), Adenor Bonifácio (Vila Sônia), José Marinho e Charles Michel de L’épée (Maria Augusta) e Ver. Augusto dos Santos (Estação), o retorno ocorrerá na segunda-feira (10).

A reposição dos quatro dias nas seis escolas citadas está prevista para 22 de março, 5 de maio, 24 e 25 de julho.

Comissões Permanentes

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na terça-feira (4), homologou a formação das Comissões Permanentes da Casa de Leis para 2025, que têm o objetivo de oferecer o andamento das atividades legislativas e para dar apoio à prefeitura.

As comissões em Mogi são: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras, Habitação, Meio Ambiente, Urbanismo e Semae; Transporte e Segurança Pública; Educação; Cultura, Esportre e Turismo; Indústria, Comércio, Agricultura e Dirieto do Consumidor; Assistência Social. Cidadania e Direitos Humanos; Saúde, Zoonoeses e Bem-estar animal; e o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.



Vagas na Univesp

O polo de Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições para as vagas disponibilizadas desde o dia 6 de fevereiro. O próximo vestibular da instituição garantirá 135 oportunidades, sendo 15 destinadas a cada um dos nove cursos que serão ofertados. Os munícipes devem efetuar o cadastro por meio do site (vestibular.univesp.br) até as 23h59 do dia 7 de abril.

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano disponibilizará salas equipadas com computadores exclusivos para os moradores da cidade, para os estudos.

Fundo Social de Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na quarta-feira (5) um mutirão de atendimento social às famílias impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade ao longo dos últimos dias. A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Mogi das Cruzes e também contou com o apoio da Defesa Civil, Serviços Urbanos, Saúde, Educação e Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae).

Com atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, 50 kits de produtos de higiene e limpeza foram distribuídos, o que foi garantido pelas arrecadações da campanha conduzida pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes.