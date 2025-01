Molho Picante | Edição 1375

Museus

Os museus de Mogi das Cruzes estão com as portas abertas e horários estendidos para que a população possa fazer um circuito completo e conhecer a história e a cultura mogiana.

São quatro espaços para os moradores se deleitarem, como a Pinacoteca, o Museus Mogiano (Casarão do Caarmo), o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos e o Centro de Cultura e Memória “Taro Konno” (Parque Centenário). Todos possuem funcionamento de terça a sexta, das 9h às 17h. Aos finais de semana, cada museu tem o seu horário definido.

OAB Suzano

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) reuniu cerca de 70 advogados em sua sede no dia 24 de janeiro (sexta-feira) para a gravação do programa “Talk Show Podcast”, especial do Dia da Previdência Social e do Aposentado, trazendo orientação, conteúdo e convidados de renome para falar de um dos temas de maior relevância da advocacia na atualidade. Os três episódios, de aproximadamente uma hora, serão divulgados na íntegra por meio das redes sociais da subseção ao longo das próximas semanas.

Janeiro Roxo

No Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, 26 de janeiro, a Prefeitura de Guararema, durante todo o mês, trabalha a conscientização sobre o tema nas Unidades de Saúde, desmistificando preconceitos sobre a doença e mostrando que hanseníase tem cura, tratamento e prevenção.

Informações sobre a prevenção, sintomas e também tratamento e combate ao preconceito relacionado ao tema são repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Guararema.



IPTU on-line

Até o dia 24 de janeiro, a Prefeitura de Suzano chegou a registrar 9.785 solicitações on-line do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. Desde o inicio da consulta, em 13 de janeiro, o imposto passou a ser disponibilizado por meio do site oficial do órgão público (www.suzano.sp.gov.br).

O prazo para pagamento da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 5%, é 15 de março. A previsão é de que a entrega dos carnês físicos comece em fevereiro.

Dia do Carteiro

No sábado (25), foi comemorado os 362 anos dos serviços postais brasileiros e também o Dia do Carteiro, empregados símbolo da estatal, uma das categorias mais respeitadas e reconhecidas pela população.

Parabéns aos carteiros que fazem o seu trabalho com dignidade, diariamente.