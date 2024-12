Suzano

Rodrigo Ashiuchi está celebrando a eficiência adminsitrativa e financeira da sua equipe, nos anos entre 2017 e 2024. A Prefeitura de Suzano garantiu 144 entregas e encaminhou 30 obras sem dexiar de preservar a política de controle de gastos, até o dia 31 de dezembro. A projeção de receitas de R$ 1.345.000.000 para o final do mandato será suficiente para garantir o equilíbrio fiscal diante das despesas que foram destinadas para as melhorias nos serviços públicos e que estão estimadas em R$ 1.343.000.000.

Hospital Santana

O Hospital Santana, de Mogi das Cruzes, da Hapvida NotreDame Intermédica, expandiu o atendimento no setor de Pediatria, que agora passa a contar com quatro médicos especializados, por 24 horas. A instituição de saúde proporciona, também, ampla estrutura para internações dos pequenos, assegurando maior segurança aos pais e todos os familiares.

Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga encerra o ano com alguns marcos no ano de 2024, como a inauguração do novo Centro de Educação Ambiental (CEA), o lançamento do projeto Recicla Bertioga e a elaboração dos planos municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) e de Educação Ambiental (PMEA).

Este escriba torce para que os municípios sempre cresçam, pensando sempre no futuro.



Mogi das Cruzes

De acrodo com o Departamento de Tecnologia Educacional (DTE) da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, 100% das escolas municipais e subvencionadas encerraram o ano conectadas à internet de alta velocidade por fibra ótica, atendendo ao padrão internacional Education Superhighway de 1MB por aluno. Esse avanço também incluiu a instalação de Wi-Fi em 103 unidades escolares e a implementação de um projeto inovador de internet outdoor na EMR Nossa Senhora da Conceição, no Tabor, apresentada recentemente como a primeira do Brasil a receber o projeto “Uma Escola Sustentável”.

IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Mogi das Cruzes, para 2025, será atualizado apenas pela inflação, sem aumento real. A prefeitura aplicará o menor índice inflacionário apurado de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024: 3,45%, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). De acordo com o órgão público, o percentual é inferior ao que foi aplicado para o IPTU 2024, quando a correção foi de 3,51%, também de acordo com o IPC/Fipe.