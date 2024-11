Molho Picante | Edição 1367

APAE

Os profissionais de Educação Física da APAE de Mogi das Cruzes participaram da capacitação promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMECTI) de Itaquaquecetuba, por meio de seu Departamento de Educação Especial (DEE). A iniciativa teve como objetivo promover a inclusão e ampliar o acesso à prática esportiva adaptada para estudantes com deficiência.

O seminário, que qualificou profissionais que atuam com os estudantes da Educação Especial, contou com quatro dias de formação.

Mogi Shopping

De 28 de novembro a 1º de dezembro, o Mogi Shopping lançou a temporada de promoções mais esperada do ano, na Black Weekend do Mogi Shopping. Nesses quatros dias, consumidores podem aproveitar descontos de até 80% preparados pelos lojistas do empreendimento em segmentos diversos.

Clientes cadastrados no clube de benefícios “Juntos” têm ainda mais vantagem: juntando 150 pontos em compras realizadas exclusivamente no período da campanha (28/11 a 1/12), ganham um giro na roleta de prêmios instalada em frente à Fast Shop.

CMMC

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei n. ° 112/2024, no dia 27 de novembro (quarta-feira), que altera a composição do poder público no CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente). De autoria do prefeito da Cidade, Caio Cunha (Pode), a propositura atende ao pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A modificação foi aprovada em reunião extraordinária do colegiado, realizada em 22 de agosto deste ano, e incide sobre o Artigo 6° da Lei n. ° 3.718/1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos desse público. Na prática, a propositura faz adequações dos membros do Conselho de acordo com os novos nomes das respectivas secretarias.





GCM

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou, na quinta-feira (28), 257 pistolas marca Glock e 15 mil munições para a Guarda Civil Municipal. Com a medida, todos os guardas civis municipais da cidade, que estão aptos, terão uma arma específica para o trabalho na corporação, o que ampliará a segurança dos profissionais e dará mais agilidade ao trabalho dos guardas, que não precisarão mais fazer o procedimento de armamento e desarmamento na entrada e saída do trabalho.

Que a segurança realmente aconteça.

Denise Mariano

Ao contrário do que foi colocado na entrevista para a coluna “Em Evidência”, informamos que a filiação de nossa entrevistada da edição passada 1366, Denise Mariano, foi passada erroneamente.

Onde se lê “Umbandista, a filha de Maria Conceição e Miguel Nogueira de Deus recebeu dos pais…”, leia-se: “Umbandista, recebeu dos pais lições sobre fé e ética…”.