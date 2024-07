Molho Picante | Edição 1349

DER

O Plano de Segurança Viária 2024-2030 do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já está disponível para consulta e para ser baixado gratuitamente. A meta do DER é reduzir, até 2030, à metade a taxa estadual de fatalidades no trânsito. O Departamento também espera diminuir em 50% as taxas de acidentes.

Com isso, vamos baixar o documento e entender como podemos viver com mais segurança no trânsito, oferecendo mais tranquilidade para motoristas e suas famílias.

Avós

Na sexta-feira, 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. Quem é de Mogi das Cruzes, também comemora o Dia de Sant’Ana, padroeira da cidade e avó de Jesus.

Uma ocasião especial dedicada a homenagear aqueles que são fontes inesgotáveis de amor, sabedoria e experiência em nossas vidas. Os avós desempenham um papel único e vital na formação de famílias e na transmissão de valores de geração para geração.



Mogi Shopping

Mais uma vez, o Mogi Shopping divulgou vagas de emprego em seu painel (que fica na parte interna do centro de compras), no aplicativo e no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco).

Ao todo, são 21 oportunidades, que atingem lojas do segmento de vendas, com vagas para atendente, supervisor, operador de caixa, entre outras. Mas há também opções na área de fast food.

Se você está procurando por uma chance, aproveite!

Nota de Pesar

Nessa terça-feira (24), Mogi das Cruzes perdeu Rubens Marialva (79).

Engenheiro aposentado pela Eletropaulo, foi fundador e presidente do o Banco de Olhos de Mogi das

Cruzes e presidente do Lions Clube mogiano, sempre envolvido em causas sociais.

Rubens estava internado há dez dias no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Era casado com a ex-secretária de Assistente Social de Mogi, Neusa Marialva. Deixa as filhas Rubia e Regiane.

Nossos profundos sentimentos aos amigos e familiares deste grande homem.