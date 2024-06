Molho Picante | Edição 1342

Pré-candidatura

Com a frase “Coragem pra fazer a diferença”, os pré-candidatos aos cargos de vereador e prefeito de Mogi das Cruzes, pertencentes à coligação entre os partidos Podemos, Avante, PRD, PSB e PSDB, se apresentaram nesta semana num espaço bem conhecido da cidade. Vamos observar bem as atitudes para conseguirmos votar com mais consciência.

Condemat+

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) comemorou, na última quarta-feira (5), o Dia do Meio Ambiente com a assinatura dos contratos para dois projetos que apoiarão as políticas públicas de combate aos impactos gerados pelas mudanças climáticas na região. Um foi o Plano Regional de Drenagem e, o outro, a Capacitação da População Rural em Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação. Com um montante de investimento em R$ 8,3 milhões, realmente precisaremos ver os trabalhos realizados.

Semáforo



Agora à tarde, a Prefeitura de Mogi das Cruzes soltou uma nota sobre o semáforo que foi colocado perto do Sesc, no Socorro. A informação passada pelo órgão público diz que o semáforo ficará no amarelo piscante “por enquanto” e que o trânsito de manhã foi provocado por um “efeito dominó” de várias obras no distrito de César de Souza.

Selo de qualidade

Suzano recebeu, no dia 5, quatro técnicos do Ministério da Saúde. O objetivo dos presentes é avaliar e validar as boas práticas desenvolvidas pela administração municipal no combate à transmissão vertical do HIV e da hepatite B. A finalidade é fazer com que o município receba o selo de qualidade do governo federal, por conta do atendimento proporcionado à população. Se o trabalho é bem feito, deve ser reconhecido.