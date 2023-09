Molho Picante | Edição 1306

De olho no Zé I

Os bastidores políticos da nossa querida Mogi das Cruzes estão em polvorosa desde o evento de filiação do vereador Zé Luiz ao PL, na última sexta-feira, dia 15 de setembro. O ato aconteceu na Câmara Municipal e reuniu várias autoridades do partido, inclusive o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, o Boy. Na ocasião, Valdemar Costa Neto “rasgou a seda” para Zé e disse que “ele é uma esperança para nós. Nós precisamos de gente séria na política e ele representa isso”. E Valdemar fez um verdadeiro auê com a filiação de Zé, inclusive com matéria no portal do partido. Para muita gente, isso já deixa o vereador no rol de possíveis escolhas de Boy para ser o candidato do partido às eleições.

De olho no Zé II

Agora que está com o pé no Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Bertaiolli já age como conselheiro e evita demonstrar apoio para eventuais candidatos, o que é proibido no novo cargo. No entanto, deixou claro que agora a decisão é de Valdemar e citou que o partido filiou “um grande nome”, precisamente o de Zé Luiz.

Não quer

O nome do deputado federal Márcio Alvino também já foi cogitado para ser o candidato do PL à prefeitura de Mogi. Mas o que se diz por aí é que ele não está querendo muito embarcar nessa ideia de Valdemar, não. Parece que ele está bem em Brasília e não pretende fazer essa troca.

Saída da Prefeitura

A jornalista Fernanda Bertoncini, responsável pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Mogi, deixou o cargo. A informação foi oficializada na manhã desta segunda, dia 18. A profissional, que ficou nove meses à frente do time de assessoria de comunicação da administração municipal, vai voltar para Santo André no final do mês.

Torta de climão

O Colégio Brasilis realiza neste sábado, 23, no Clube de Campo de Mogi, uma comemoração pelos seus 50 anos. Nesse dia, a instituição também será homenageada pela Câmara Municipal. Só que alguns vereadores estão reclamando que não receberam convite para o evento. A situação está constrangedora. Que saia justa, hein?

Mogi 500 anos

O prefeito Caio Cunha assinou, na quarta-feira (20/09), a autorização para a criação de um conselho que ficará responsável pelo acompanhamento do Projeto Mogi 500 Anos. A assinatura ocorreu no Cemforpe, durante o evento de apresentação da primeira etapa do Mogi 500 Anos, que fez um diagnóstico detalhado do município.