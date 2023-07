Molho Picante | Edição 1297

Alívio?

Nos bastidores se dá como certa a ida do deputado federal Marco Bertaiolli para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Caso ele realmente aceite o convite, deita por terra qualquer sonho de Valdemar Costa Neto de lançá-lo como candidato à Prefeitura de Mogi. Pode até ser tristeza para Boy, mas os fofoqueiros de plantão estão falando que seus adversários iriam mesmo é respirar de alívio.

Mas será mesmo?

Este escriba acompanha Bertaiolli desde seus tempos na Associação Comercial e sabe bem como o nosso ex-prefeito gosta de papéis de destaque, onde ele possa realmente mostrar ao que veio. O perfil do TCE não é tão midiático, então não sei se Bertaiolli se sentiria tão à vontade como se sente cirandando no meio político propriamente dito.

Téo-Mara

A se confirmar a ida de Bertaiolli para o Tribunal de Contas, os nomes da vez deverão mesmo ser Téo Cusatis e Mara Bertaiolli. Téo, recentemente, publicou uma foto ao lado de Valdemar e Bertaiolli e escreveu: “É sempre um aprendizado quando temos a oportunidade de ouvir tanta experiência junta”. Diferentemente do que aconteceu em 2016, quando Téo, então favorito de Bertaiolli para ser candidato, preferiu não arriscar, parece que agora o ex-secretário de Saúde está cada vez mais à vontade com a ideia.

Será que vem aí?

Nessa onda de fotos geradas por aplicativos de Inteligência Artificial, a ex-presidente do Fundo Social, Simone Margenet, publicou nas suas redes sociais uma das imagens e colocou uma enquete para os seus seguidores: Ela estava parecendo uma empresária ou uma candidata? Será que a ex-primeira-dama pretende se candidatar ano que vem? Ela fez um belíssimo trabalho no Fundo Social, isso ninguém nega.

Flagrante

A Patrulha Ambiental de Mogi das Cruzes deteve na terça-feira (18), um homem acusado de crime ambiental no distrito de Biritiba Ussú. Ele foi flagrado suprimindo mata sem autorização para a construção de uma estrada particular. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Meio Ambiente e o responsável ficou à disposição da Justiça.

Saúde Itinerante

Neste sábado (22), das 10 às 16 horas, o Parque São Martinho receberá o Programa Saúde Itinerante, na Escola Municipal Professora Wanda de Almeida Trandafilov. A população terá à disposição atendimento médico de várias especialidades, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. A imunização contra gripe e Covid-19 também serão realizadas.