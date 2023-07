Molho Picante | Edição 1295

Lei promulgada

A Câmara de Mogi deve em breve promulgar a lei que assegura às mulheres o direito de estarem acompanhadas em consultas, exames e procedimentos em geral nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no município, sendo obrigatório nos casos que envolvam algum tipo de sedação. De iniciativa do vereador Zé Luiz (sem partido), o Projeto de Lei 17/2023 foi aprovado pelos vereadores em maio. Zé Luiz comemorou o fato de o Poder Executivo não ter vetado parcial ou totalmente o texto e entendido a importância da medida para as mulheres, devolvendo o projeto na íntegra para promulgação pelo presidente da Câmara.

Avenida Cívica

Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram um projeto de lei que visa prolongar a rua Adriano Alves da Silva, conhecida como avenida Cívica. Com a aprovação do projeto, o início da avenida Cívica será alongado até a avenida Professor Ismael Alves dos Santos, sendo que seu término também será aumentado, até a rua Carlos Barattino.

Tapa-buraco

E a Prefeitura trabalhou mesmo na missão de tapar os buracos da cidade. De acordo com a Administração Municipal, a Operação Tapa-Buraco ultrapassou 13 mil atendimentos em pouco mais de 115 dias de reforço. Entre 6 de março e 1º de julho, foram 13.544 buracos tapados, beneficiando 1.143 vias do município.

Ônibus para o Aeroporto

Este escriba lembra-se bem de quando Mogi passou a ter uma linha de ônibus direta para o Aeroporto de Guarulhos. Eram várias viagens por dia, hoje, é apenas uma só, bem cedinho, por volta das 5h da manhã. Como uma cidade com quase 460 mil habitantes tem só uma viagem por dia para o aeroporto? Não tem demanda?

Copa do Mundo feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2023 será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. E a ministra do Esporte, Ana Moser, defendeu o ponto facultativo durante os jogos do Brasil no torneio, a exemplo do que acontece na competição masculina. O objetivo é gerar visibilidade para a modalidade.

Festival no Sesc

O FestA! – Festival de Aprender acontece em todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo, entre os dias 7 e 16 de julho. São mais de 500 atividades e, em Mogi, haverá oficinas de serigrafia, construção de adereços e instrumentos de congada; demonstração de ferromodelismo e muitas outras artes que são passadas de geração em geração.