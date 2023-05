Molho Picante | Edição 1286

E um semáforo seria bom

Já falamos em outras ocasiões, mas repetimos: a prefeitura precisa intervir no trânsito ali na região da praça Paulo Vaz Romero, no Socorro. Quem vai pela avenida Narciso Yague sentido César e pega o retorno para ir para a rua Rogério Tácola, a rua do Sesc, precisa ter uma dose extra de paciência e boa vontade dos motoristas que vêm de César sentido centro, ali também pela Narciso Yague. E quem conhece aquela região sabe como o trânsito é intenso, difícil conseguir uma folga para passar.

Este escriba já tinha falado isso

Repercutiu demais a confirmação de que Téo Cusatis é de fato o candidato favorito de Bertaiolli para as eleições de 2024, com a esposa do deputado, Mara Bertaiolli, como vice. Mara tem um papel muito ativo no voluntariado e Téo é lembrado até hoje como “o melhor secretário de Saúde de Mogi”. E vale lembrar que quando Bertaiolli, então prefeito, lançou Marcus Melo como candidato, quem era a primeira opção era mesmo Cusatis, que, na época, não aceitou. Será que agora aceita ou vai por livre e espontânea pressão?

Pastor Claudio Duarte em Mogi

O pastor Claudio Duarte, conhecido pelas suas tiradas engraçadas sobretudo sobre relacionamentos, vai se apresentar no Clube Náutico Mogiano no dia 15 de junho, com o seminário “Como ser feliz”. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 20 e R$ 140.

E Mogi?

Bertioga já anunciou grandes shows para festejar o aniversário da cidade. Seu Jorge, Alexandre Pires e João Gomes já estão confirmados. Em Arujá, Alok, Diogo Nogueira e Raça Negra vão se apresentar em junho. Suzano teve Matheus e Kauan e Jota Quest. Será que em Mogi teremos shows grandes também? No ano passado a prefeitura até tentou uma parceria privada para custear as apresentações, mas sem sucesso.

Motociata

A Prefeitura de Suzano está com as inscrições abertas para a primeira “Motociata de Suzano”, marcada para ocorrer no próximo dia 21, das 9 horas às 17h30, na avenida Mogi das Cruzes, no bairro Parque Suzano. A expectativa é que a iniciativa reúna cerca de mil pessoas. Para participar, os interessados devem se inscrever no link bit.ly/MotociataSuzano.

Buracos

A Operação Tapa-Buraco em Mogi das Cruzes atendeu 77 vias na semana de 24 a 30 de abril. Neste período foram tapados 1.266 buracos. As principais regiões beneficiadas foram o Conjunto Santo Ângelo, Mogilar, Vila Estação, Vila São Sebastião, Vila da Prata e o distrito de Brás Cubas.