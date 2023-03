Molho Picante | Edição 1277

Privatização da linha-11?

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta terça-feira (28) da reunião que qualificou 15 projetos de concessões e de parcerias público-privadas (PPPs) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP). Um desses projetos diz respeito à concessão das Linhas 10, 11, 12, 13 e 14 da CPTM para a iniciativa privada. Essa conversa de privatizar as linhas de trem que atendem nossa região não é de hoje. Quem sabe assim a reforma das estações deixa de ser uma miragem, não é verdade?

Visita inusitada

Um leitor nos confidenciou que teve uma visita no mínimo inusitada em seu comércio. Uma pessoa foi até lá e começou a fazer uma pesquisa, só que as perguntas eram bem direcionadas. Ela perguntou que jornais e páginas de internet da cidade ele acompanhava e também se seguia o prefeito Caio Cunha. O leitor ficou intrigado. O censo está diferente, não é?

Barragem

Prefeitos da região estiveram na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para discutir ações emergenciais para conter as enchentes na região. As principais reivindicações dos prefeitos são o desassoreamento de trecho do Rio Tietê, que corta a região, além da abertura das comportas da Barragem da Penha, em São Paulo, para melhor escoamento das águas do Rio.

Desassoreamento

Durante a reunião a superintendente do DAEE, Mara Ramos, confirmou que apenas duas comportas da Barragem da Penha estão abertas, pois as outras quatro estão danificadas. Mara disse que a manutenção do equipamento será feita ainda neste mês. Ainda de acordo com a superintendente do DAEE, o desassoreamento de trecho do Rio Tietê entre Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, deve ocorrer até o final do ano.

Solidariedade

O Airbnb anunciou hoje a doação de 1 milhão de reais para apoiar as vítimas e os municípios afetados pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo. A contribuição da plataforma será destinada à Gerando Falcões para colaborar com os esforços contínuos da ONG em resposta à tragédia sem precedentes que atingiu a região. Vale lembrar que a Gerando Falcões nasceu no Alto Tietê, pelas mãos do jovem Eduardo Lyra.

De Mogi para o litoral

O Fundo Social de Mogi fez uma doação para as vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo. Ao todo, o órgão destinou mais de 2.900 litros de água, 15 mil peças de agasalho, além de itens como papel higiênico, sabonetes, pasta e escova dentais, sabão em pedra e em pó, brinquedos, detergente, álcool em gel e fraldas.