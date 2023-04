Molho Picante | Edição 1271

Reunião em parque aquático I

A reunião mensal dos gestores das escolas municipais de Mogi está dando o que falar. É que a Secretaria de Educação promoveu o encontro em um parque aquático de Suzano nesta quarta, 29, com direito até a transporte e a poderem curtir o local no período da tarde. O e-mail de convite vazou e os restantes servidores não gostaram nada da ideia das diretoras poderem ter um “dia de folga” em meio a um impasse entre os servidores e a Prefeitura em relação ao reajuste de 9% – a proposta foi rejeitada em assembleia do Sindicato.

Reunião em parque aquático II

Uma coordenadora de uma escola municipal publicou um texto na Internet criticando a reunião e questionando por que nunca há transporte para levar os alunos em passeios pedagógicos mas há para transportar as diretoras para o parque. Isto ainda vai dar o que falar.

Quem não é visto não é lembrado

Esta máxima nunca foi tão verdadeira, sobretudo na política mogiana. Com o crescimento das redes sociais, os políticos viram uma forma de “mostrar” serviço. Prova disso foi a inauguração da Central de Monitoramento dos Totens, semana passada. Cada vereador apareceu acompanhado de um assessor munido por um celular, filmando cada passo do parlamentar. Aí só rolavam as poses, as conversas ensaiadas e os discursos prontos. Virou quase um Big Brother, mas sem os indicados para o paredão.

Damasio para prefeito?

Em entrevista ao jornalista Darwin Valente, o deputado estadual Marcos Damasio disse que está na hora do PL lançar um candidato a prefeito de Mogi. Ele, claro, colocou o nome à disposição. Resta saber o que o homem forte do partido, Valdemar Costa Neto, o Boy, pensa disso e qual o nome que ele irá escolher – vale lembrar que as fofocas dos bastidores dão quase como certa a ida do vereador Zé Luiz para o partido de Boy justamente para concorrer à prefeitura em 2024. E a equação não termina aqui: tem ainda a provável pré-candidatura à reeleição de Caio Cunha e o nome que seria apoiado pelo deputado federal Marco Bertaiolli. Aguardemos.

Mais buracos que ruas

Durante o lançamento do aplicativo Colab, onde os mogianos poderão enviar demandas para a prefeitura (leia mais na página 3), o prefeito Caio Cunha revelou que os buracos são, sim, um problema que requer emergência. Ele disse que Mogi tem mais buracos do que ruas: são cerca de sete mil buracos e aproximadamente três mil vias no município. Ele justifica a existência de tanto buraco com as décadas sem um programa eficaz de recapeamento.

Segurança nas escolas

A tragédia ocorrida esta semana na Escola Estadual Thomazia Montoro, onde uma professora foi morta e outras cinco pessoas ficaram feridas após serem esfaqueados por um estudante, o vereador Juliano Botelho apresentou uma indicação sugerindo a Instalação do “Botão de Pânico” para alerta de crimes nas unidades de Saúde e ensino no município. A ideia é boa, mas não adianta acionar o botão e a polícia demorar para chegar.