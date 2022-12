Molho Picante | Edição 1265

Lugar de racista é na cadeia

O guarda municipal que baleou um jovem negro de 28 anos, dentro de casa, em César de Souza, foi preso na terça-feira (29). Ele estava foragido e se apresentou, acompanhado de uma advogada, no 3º Distrito Policial. Já havia um mandado de prisão contra ele. O prefeito de Mogi, Caio Cunha, foi um dos primeiros a dar a notícia.

Olha a máscara

Caso ainda não tenha reparado, Mogi voltou a tornar obrigatório o uso da máscara no transporte público. E, com a alta dos casos, ainda que leves, graças a Deus, muita gente voltou a andar de máscara na rua. Bom, onde não é obrigatório, usa quem quer e, claro, quem está com sintomas.

13º salário

O pagamento do décimo terceiro para os trabalhadores da indústria de transformação do Alto Tietê será um aporte importante para a economia regional. De acordo com estimativas do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) do Alto Tietê, o pagamento extra dos salários, que teve início nesta semana, deve injetar cerca de R$ 276 milhões na Região.

Premiação

A Soul Bilíngue foi reconhecida pelo prêmio Melhores ONGs 2022 como uma das 10 principais organizações sociais de pequeno porte do Brasil. Em apenas quatro anos de existência, a iniciativa, fundada pela guararemense Ariane Noronha, já impactou a vida de mais de dois mil jovens de baixa renda com aulas de inglês e mentorias, além de bolsas de estudo no exterior.

De Mogi para o The Voice

E não é que temos prata da casa brilhando no The Voice Brasil? O cantor mogiano Kacá Novais é um dos participantes do programa da Rede Globo e tem arrancado elogios. Ele, que inicialmente integrava o time de Lulu Santos, foi “pescado” pelo sertanejo Michel Teló e segue no programa, mandando muito bem! Kacá costuma se apresentar com frequência na Avenida Paulista, aos domingos e, agora, está em um dos principais palcos do País. Parabéns!